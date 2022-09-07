Как арестовывали директора «Экстрим тайм»: исход суда в одном видео
Андрея Степанова конвоируют на Камчатку
В Новосибирске 7 сентября Кировский районный суд вынес решение об аресте директора турфирмы «Экстрим Тайм» до 2 ноября. Обвиняемого Андрея Степанова конвоируют на Камчатку.
Директору турфирмы вменяют часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц). Сам Андрей Степанов с таким решением не согласен. Он своей вины не признает, а СИЗО просил сменить на домашний арест или залог.
Директор турфирмы отметил, что с самого начала активно сотрудничал с правоохранительными органами. Во время происшествия он был в Горном Алтае и вызывал срочный вертолет, чтобы добраться до Новосибирска.
Также защита директора отметил, что на его попечении находится пятилетний ребенок и бывшая жена. А в прошлом году директор турфирмы получил грант на развитие внутреннего туризма. Адвокат Виталий Кулапов отмечает, что причина гибели туристов еще неизвестна, так что непонятно, как Андрей Степанов к этому относится.
В ходатайстве следователи утверждают, что директор турфирмы, находясь на свободе, может скрыться или оказать влияние на свидетелей. В свидетельских показаниях есть информация, что на одного инструктора-проводника должно быть не более 3 клиентов.
Мы следили за всем процессом в прямой трансляции. Прочитать все материалы по теме гибели туристов на Ключевской сопке — в нашем сюжете «Гибель альпинистов на Камчатке».