Как арестовывали директора «Экстрим тайм»: исход суда в одном видео

В Новосибирске 7 сентября Кировский районный суд вынес решение об аресте директора турфирмы «Экстрим Тайм» до 2 ноября. Обвиняемого Андрея Степанова конвоируют на Камчатку.



Директору турфирмы вменяют часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц). Сам Андрей Степанов с таким решением не согласен. Он своей вины не признает, а СИЗО просил сменить на домашний арест или залог.