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Водитель грузовика сбил 7-летнего ребенка на Чистой слободе

Ребенка увезли в больницу с травмами

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Мальчик перебегал дорогу

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Днем в воскресенье, 4 сентября, во дворе дома по улице Спортивной грузовик сбил 7-летнего ребенка, который перебегал дорогу.

— 62-летний, управляя автомобилем «Газ», двигался по дворовой территории напротив дома 3/1 по улице Спортивной, совершил наезд на 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу справа налево по ходу движения автомобиля, — сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

Пострадавшего мальчика увезли в больницу. Характер его травм уточняется. На месте ДТП работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Накануне напротив «Ленты» на улице Мясниковой автомобиль «Тойота-Камри-Грация» сбил 12-летнего велосипедиста.

1 сентября в Центральном районе Новосибирска «Фольксваген» сбил 12-летнего мальчика, его доставили в больницу. Водитель попытался скрыться с места аварии, но врезался в другие машины.

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