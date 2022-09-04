Водитель грузовика сбил 7-летнего ребенка на Чистой слободе
Ребенка увезли в больницу с травмами
Днем в воскресенье, 4 сентября, во дворе дома по улице Спортивной грузовик сбил 7-летнего ребенка, который перебегал дорогу.
— 62-летний, управляя автомобилем «Газ», двигался по дворовой территории напротив дома 3/1 по улице Спортивной, совершил наезд на 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу справа налево по ходу движения автомобиля, — сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.
Пострадавшего мальчика увезли в больницу. Характер его травм уточняется. На месте ДТП работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Накануне напротив «Ленты» на улице Мясниковой автомобиль «Тойота-Камри-Грация» сбил 12-летнего велосипедиста.
1 сентября в Центральном районе Новосибирска «Фольксваген» сбил 12-летнего мальчика, его доставили в больницу. Водитель попытался скрыться с места аварии, но врезался в другие машины.