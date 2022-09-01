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«Фольксваген» сбил 12-летнего мальчика на Гоголя, попытался скрыться и врезался еще в 3 машины

Кроме того, мужчина отказался от медосвидетельствования

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Инцидент произошел в 18:42

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Вечером в Центральном районе Новосибирска сбили 12-летнего мальчика, его доставили в больницу. Водитель попытался скрыться с места аварии, но врезался в другие машины.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла в 18:42. По предварительной информации, 44-летний водитель на «Фольксваген-Поло» ехал по улице Ольги Жилиной в сторону Крылова.

При повороте у дома на Гоголя, 43/1 он сбил 12-летнего школьника. Мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

— После чего водитель, оставив место совершения ДТП, проследовал далее, совершив столкновение с тремя автомобилями, — добавили в полиции.

12-летнего мальчика доставили в больницу, характер травм уточняется. Водителя задержали, он отказался проходить медицинское освидетельствование, на него составили административный протокол по 12.26 КоАП РФ.

12.26 КоАП РФ — «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

В июле в Новосибирске «Тойота» сбила мать с 2-летним ребенком. Малышу потребовалась помощь врачей.

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