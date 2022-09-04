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В Новосибирске на Оби в резиновой лодке уснул рыбак — к нему на помощь приплыли спасатели

Лодка могла столкнуться с другими катерами или судами

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Рыбаки увезли рыбака к берегу

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В Новосибирске на реке Оби вечером 3 сентября в резиновой лодке уснул рыбак. Инцидент произошел возле острова Кораблик. На помощь к мужчине приплыли спасатели и другие рыбаки.

— В 18:40 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что в районе ж/д моста Комсомольский по реке Оби плывет резиновая лодка и в ней спит рыбак. Во избежание несчастного случая, столкновения с другими катерами и судами на поиски мужчины вышел катер со спасателями. Мужчина в лодке был обнаружен спасателями практически одновременно с другими рыбаками, которые и вызвались транспортировать его до берега, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

Спасатели МАСС также сопроводили обе лодки до берега и провели с рыбаком, мужчиной 1966 года рождения, профилактическую беседу. Рыбак был передан уже потерявшим его родственникам и друзьям.

В Новосибирске вечером 29 августа на улице Трикотажной мужчина упал в приямок цокольного этажа жилого дома.

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