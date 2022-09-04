В Новосибирске на Оби в резиновой лодке уснул рыбак — к нему на помощь приплыли спасатели

В Новосибирске на реке Оби вечером 3 сентября в резиновой лодке уснул рыбак. Инцидент произошел возле острова Кораблик. На помощь к мужчине приплыли спасатели и другие рыбаки.

— В 18:40 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что в районе ж/д моста Комсомольский по реке Оби плывет резиновая лодка и в ней спит рыбак. Во избежание несчастного случая, столкновения с другими катерами и судами на поиски мужчины вышел катер со спасателями. Мужчина в лодке был обнаружен спасателями практически одновременно с другими рыбаками, которые и вызвались транспортировать его до берега, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.