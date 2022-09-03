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Водитель без прав врезалась в столб на Одоевского

Мужчину госпитализировали

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Водитель оказался без прав

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28-летний водитель Mazda Demio врезался в столб на Одоевского. ДТП произошло в Первомайском районе вечером 3 сентября.

— Водитель, не имеющий права на управление транспортным средством, двигался по улице Одоевского со стороны улицы Бердское шоссе в сторону улицы Мирная и в пути следования не справился с управлением, совершил наезд на световую опору, — пояснили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

В результате ДТП пострадал водитель Mazda Demio. Его с травмами увезли в больницу. Устанавливаются обстоятельства аварии.

2 сентября в Центральном районе Новосибирска сбили 12-летнего мальчика, его доставили в больницу. Водитель попытался скрыться с места аварии, но врезался в другие машины.

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