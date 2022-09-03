Водитель без прав врезалась в столб на Одоевского
Мужчину госпитализировали
— Водитель, не имеющий права на управление транспортным средством, двигался по улице Одоевского со стороны улицы Бердское шоссе в сторону улицы Мирная и в пути следования не справился с управлением, совершил наезд на световую опору, — пояснили в отделе пропаганды городского ГИБДД.
В результате ДТП пострадал водитель Mazda Demio. Его с травмами увезли в больницу. Устанавливаются обстоятельства аварии.
2 сентября в Центральном районе Новосибирска сбили