В Новосибирске карнизная плита рухнула с пятиэтажки во время капитального ремонта крыши

30 августа с крыши пятиэтажного дома на улице Дмитрия Донского,37 упала карнизная плита — обошлось без пострадавших. Дом обслуживает управляющая компания АО «МКС».



— Действительно, такой инцидент был. В настоящее время в доме проводится капитальный ремонт крыши, во время которого и произошло обрушение. Сегодня на место выезжали наши сотрудники, представители департамента ЖКХ и подрядчика. Разбираемся в ситуации, чьими силами будут проводиться восстановительные работы — решим завтра. Вероятно, это предстоит делать подрядчику, решение по данному поводу будет вынесено завтра, — сообщила НГС директор по ремонту и эксплуатации жилого фонда «МКС» Ольга Сафронова.

