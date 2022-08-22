ФСИН прокомментировала захват сотрудников кемеровского СИЗО в заложники
Сейчас организованы переговоры
В Кемерове арестованные в СИЗО
— В СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу при проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения, — рассказали NGS42.RU в пресс-службе ведомства.
В ГУФСИН добавили, что сейчас организованы переговоры, ситуация оценивается как контролируемая.
Ранее NGS42.RU писал, что захват заложников произошел во время обхода при проверке количества содержащихся в камере — арестованные затащили туда конвоиров.