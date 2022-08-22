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ФСИН прокомментировала захват сотрудников кемеровского СИЗО в заложники

Сейчас организованы переговоры

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ЧП произошло в кемеровском СИЗО на Кузнецком проспекте

ЧП произошло в кемеровском СИЗО на Кузнецком проспекте

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В Кемерове арестованные в СИЗО № 1 захватили в заложники сотрудников учреждения в ночь на 22 августа, информацию об этом NGS42.RU подтвердили в пресс-службе ГУФСИН Кузбасса.

— В СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу при проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения, — рассказали NGS42.RU в пресс-службе ведомства.

В ГУФСИН добавили, что сейчас организованы переговоры, ситуация оценивается как контролируемая.

Ранее NGS42.RU писал, что захват заложников произошел во время обхода при проверке количества содержащихся в камере — арестованные затащили туда конвоиров.

КемеровоСИЗОФСИНЗаключенныеЗаложники
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