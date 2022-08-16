«Нет тела — нет дела», — заявили в полиции. Фермер убил жену-чиновницу с молчаливого согласия правоохранителей?
Несчастная женщина писала заявления на мужа-тирана, но защищать ее никто не думал
В Башкирии местный фермер убил свою молодую жену — как установит следствие, он нанес ей множество ударов ножом. Сегодня журналисты UFA1.RU разбираются, кем были убитая супруга, ее муж и что могло стать причиной такой трагедии.
Кем была погибшая
О случившемся стало известно в воскресенье, 14 августа. Погибшей оказалась жительница Белорецка Дина Махиянова — она родилась в этом городе, здесь же вышла замуж и работала. Известно, что она окончила филиал МГТУ имени Носова в своем родном Белорецке, получила специальность прокатчика. Между тем в 18 лет она вышла замуж за фермера Алика Махиянова. После учебы работала менеджером по продажам, а потом, с 2015 по 2019 годы, управляла фермой мужа.
В 2019 году она бывала в администрации Белорецкого района на предпринимательском часе и представляла свой проект развития фермерского хозяйства. В 2020 году она поступила в Башкирский государственный аграрный университет, затем работала бухгалтером в сельскохозяйственном кооперативе. В ноябре 2021 года Дина перешла работать в администрацию своего родного района и занялась сельским хозяйством.
В течение лета 2022 года Дина добилась создания пяти сельскохозяйственных потребительских кооперативов — с молочным и мясным направлениями. Готовится к запуску кооператив, занимающийся переработкой продукции пчеловодства. При Дине несколько кооперативов получили субсидии, на которые смогли закупить 200 голов крупного рогатого скота.
Также были закуплены лошади, птицы и сельхозтехника. Как рассказал глава Белорецкого района Андрей Иванюта, девушка начала решать проблему того, что жители не могли засеять поля из-за лошадей и коров, которые уничтожали посевы. В 2022 году организовали выпас скота: где-то наняли около 40 пастухов, где-то установили электропастуха — устройство, которое заменяет человека и его собаку. Так удалось засеять 70 гектаров заросших полей. Осенью команда Дины планировала заняться рекультивацией порядка 300 гектаров полей. Но все деловые качества молодой женщины для ее супруга не значили абсолютно ничего.
Что известно о муже
Знакомые девушки рассказывали, что супруг часто ее избивал — и это при том, что большинству людей он был известен как опытный фермер.
Алик Махиянов смог восстановить две колхозные фермы в деревне Азналкино, местное телевидение даже сняло про него сюжет.
Его карьерный путь фермера начался в 2009 году с покупки зданий бывшего колхоза. Там он начал разводить свиней. В 2014 году республика выделила Алику грант на разведение эдильбаевской породы овец — 1,5 миллиона рублей. Деньги он потратил по назначению: закупил технику и овец. Алик жил в Белорецке, а ферма находилась в 18 километрах от города.
В 2020 году Дина и Алик Махияновы открыли новый пункт убоя скота. Об этом событии говорил даже глава Белорецкого района Андрей Иванюта.
— Открытие убойных пунктов необходимо для сельских жителей. Ведь теперь убой скота личными подсобными хозяйствами для дальнейшей реализации на мясо разрешен только на специализированных площадках, — заявлял чиновник.
Сельхозкооператив супругов получил 3 миллиона рублей в качестве субсидии по программе доходогенерирующих проектов. Зарабатывала семья на забое, разделке, послеубойной выдержке, охлаждению мяса и утилизации биологических отходов.
— Это и для района важно: у местных жителей очень востребована «своя» мясная продукция. Надеюсь, постепенно мы сможем улучшить и качество мясных продуктов питания, в том числе в детских садах и школах, — говорил глава района.
Однако позже семейный бизнес дал трещину. Как и сама семья. Прибыль кооператива сильно снизилась. Дина в это время уже работала в администрации района.
Знакомые Дины отмечают, что все фермерские заслуги Алика не получились бы без его супруги.
— Всё, что у него есть, не его заслуга, он — дуб дубом, а Дина ему помогала, — говорит подруга Дины Яна. — Она очень умная девочка. Я всегда поражалась, как она в работе так хорошо разбирается. Если бы она осталась жива, ее бы не только весь Белорецкий район знал, о ней узнала бы вся Башкирия, — говорит Яна.
Семейная жизнь
Дина и Алик познакомились, когда девушке было 16 лет. Через два года пара поженилась. За время брака у них появилось двое детей. Однако семейная идиллия была не такой, как ее видели окружающие. Знакомые с обеих сторон говорят, что Алик ревновал жену, они постоянно ругались.
Старший брат Алика Айдар рассказал UFA1.RU, что ссоры действительно были. Причина — ревность. Он также сказал, что несколько лет назад за Диной ухаживал некий парень — Алик, узнав об этом, «по башке тому парню надавал». Супругу же он простил. Также, по словам Айдара, молодые люди были в разводе несколько месяцев, и Алик хотел вернуть жену.
— Буквально месяца два-три они в разводе были, он хотел ее вернуть, но она ни в какую не соглашалась. Дети с матерью моей и ее матерью жили, а она больно не занималась ими. Если бы она какое-то время вечерами бы дома была и не ходила [по развлекательным заведениям], он бы потихоньку нашел себе другую и забыл ее, к этому всё шло, — сказал UFA1.RU Махиянов.
Он также добавил, что у Дины появился новый ухажер — именно поэтому она ушла от мужа.
Однако подруга погибшей настаивает: это всё сплетни.
— Это сплетни и неправда. Какой у нее мог быть молодой человек, если Алик за ней постоянно следил. В разводе они уже очень много, но она под страхом жила с ним, потому что, как она говорила, ей так было спокойнее: пусть она была избитая, но живая, — рассказала UFA1.RU подруга погибшей Яна. — Я Алика очень хорошо знаю. Все знали, как он с себя с Диной ведет. Перед людьми он любил себя выставить хорошим и Дину очернить пытался. Но всем было прекрасно известно, какой он на самом деле, все улыбались и никто с ним не спорил.
Вместе супруги не жили три месяца. В день расправы Дина сказала своей подруге, что наконец счастлива.
Трагедия
Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, 13 августа в полицию Белорецка сообщили об убийстве местной жительницы. По подозрению в убийстве задержали ее бывшего мужа Алика Махиянова.
По предварительной информации, Дина возвращалась со дня рождения подруги домой к родителям. Там она жила последние месяцы. Там ее и поджидал бывший муж с ножом — и нанес ей более десятка ударов. От полученных ранений она скончалась на месте. Он сбежал с места происшествия, но позже сам пришел с повинной.
Вместе с тем в МВД республики признают, что погибшая и ее родственники до этого обращались в полицию. Поводом было поведение Алика: он разбивал окна, не отпускал ее из дома, забирал телефон (и впоследствии сломал его), преследовал и угрожал убийством. Алика неоднократно привлекали к административной ответственности за побои и мелкое хулиганство, а также за появление пьяным в общественном месте. В феврале 2022 года он был поставлен на учет как семейный дебошир. В МВД утверждают, что мужчину регулярно проверял участковый.
Однако это всё не помогло. Более того, как рассказала UFA1.RU подруга девушки, в полиции после очередного заявления прозвучала стандартная фраза: «Нет тела — нет дела». Всего Дина написала 13 заявлений в полицию. Еще одно было в прокуратуре.
Теперь Аликом и делом об убийстве его бывшей жены занимается Следственный комитет. Следствие будет настаивать на аресте подозреваемого.
Это не первый случай
К сожалению, это не первая и не последняя трагедия, когда полиция на заявления об угрозах мер не принимает.
Так, в январе 2020 года в Кемерово 23-летняя Вера Пехтелева пришла к своему бывшему парню, чтобы забрать вещи. У молодых людей возник конфликт, и парень начал избивать девушку. Соседи слышали крики о помощи и вызвали полицию, но та не приезжала полтора часа. Когда дверь вскрыли, Вера была уже мертва. Ее бывший парень получил 17 лет колонии. На скамье подсудимых оказались также и пятеро полицейских, не прореагировавших на вызовы.
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