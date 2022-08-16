«Нет тела — нет дела», — заявили в полиции. Фермер убил жену-чиновницу с молчаливого согласия правоохранителей?

Семейная жизнь

Дина и Алик познакомились, когда девушке было 16 лет. Через два года пара поженилась. За время брака у них появилось двое детей. Однако семейная идиллия была не такой, как ее видели окружающие. Знакомые с обеих сторон говорят, что Алик ревновал жену, они постоянно ругались.



Старший брат Алика Айдар рассказал UFA1.RU, что ссоры действительно были. Причина — ревность. Он также сказал, что несколько лет назад за Диной ухаживал некий парень — Алик, узнав об этом, «по башке тому парню надавал». Супругу же он простил. Также, по словам Айдара, молодые люди были в разводе несколько месяцев, и Алик хотел вернуть жену.



— Буквально месяца два-три они в разводе были, он хотел ее вернуть, но она ни в какую не соглашалась. Дети с матерью моей и ее матерью жили, а она больно не занималась ими. Если бы она какое-то время вечерами бы дома была и не ходила [по развлекательным заведениям], он бы потихоньку нашел себе другую и забыл ее, к этому всё шло, — сказал UFA1.RU Махиянов.



Он также добавил, что у Дины появился новый ухажер — именно поэтому она ушла от мужа.