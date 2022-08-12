Двое взрослых и ребенок застряли на катере посреди Оби — им потребовалась помощь спасателей

Катер с двумя взрослыми и 9-летним ребенком потерял ход на Обском водохранилище вчера вечером, 11 августа .

Как рассказали в службе спасателей МАСС, катер обнаружили во время патрулирования на акватории между островом Тайвань и Шлюзами.

— На нем находилось три человека — мужчина 1959 года рождения, женщина 1982 года рождения и ребенок 2013 года рождения, которые нуждались в помощи, — рассказали в МАСС.