Двое взрослых и ребенок застряли на катере посреди Оби — им потребовалась помощь спасателей
Судно оттащили на буксире
Катер с двумя взрослыми и 9-летним ребенком потерял ход на Обском водохранилище вчера вечером,
Как рассказали в службе спасателей МАСС, катер обнаружили во время патрулирования на акватории между островом Тайвань и Шлюзами.
— На нем находилось три человека — мужчина 1959 года рождения, женщина 1982 года рождения и ребенок 2013 года рождения, которые нуждались в помощи, — рассказали в МАСС.
Спасатели остановили проходящее мимо судно и попросили взять катер на буксир. Катер оттащили в аванпорт в сопровождении спасателей.
— Выходя на воду на плавсредстве, необходимо проверять его техническую готовность и оснащение, наличие топлива, средств связи и спасения, — напомнили в службе МАСС.
В июле 15-метровый катер с пятью пассажирами встал на мель в районе Затона. Из-за размеров катера спасатели не смогли помочь сдвинуть застрявшее судно.