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Двое взрослых и ребенок застряли на катере посреди Оби — им потребовалась помощь спасателей

Судно оттащили на буксире

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Катер потерял ход между Тайванем и Шлюзами

Катер потерял ход между Тайванем и Шлюзами

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Катер с двумя взрослыми и 9-летним ребенком потерял ход на Обском водохранилище вчера вечером, 11 августа.

Как рассказали в службе спасателей МАСС, катер обнаружили во время патрулирования на акватории между островом Тайвань и Шлюзами.

— На нем находилось три человека — мужчина 1959 года рождения, женщина 1982 года рождения и ребенок 2013 года рождения, которые нуждались в помощи, — рассказали в МАСС.

Его оттащил на буксире другой катер

Его оттащил на буксире другой катер

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Спасатели остановили проходящее мимо судно и попросили взять катер на буксир. Катер оттащили в аванпорт в сопровождении спасателей.

— Выходя на воду на плавсредстве, необходимо проверять его техническую готовность и оснащение, наличие топлива, средств связи и спасения, — напомнили в службе МАСС.

До аванпорта судна дошли в сопровождении спасателей

До аванпорта судна дошли в сопровождении спасателей

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В июле 15-метровый катер с пятью пассажирами встал на мель в районе Затона. Из-за размеров катера спасатели не смогли помочь сдвинуть застрявшее судно.

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