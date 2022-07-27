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Катер с пятью пассажирами сел на мель Оби в районе Затона — на реке критический уровень воды

Пассажиры от эвакуации отказались

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В Новосибирске 26 июля 15-метровый катер с пятью пассажирами встал на мель. Из-за размеров катера спасатели не смогли помочь сдвинуть застрявшее судно.

— Вчера днём в 13:42 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от дежурного ЦУКС ГУ МЧС по НСО, что на реке Обь, в районе Затона на мель сел катер с людьми, требуется их эвакуация. На поиски судна и разведку информации вышел катер со спасателями, которые оперативно обнаружили плавательное средство, — сообщили в пресс-службе МАСС.

Как сообщили спасатели, от эвакуации пассажиры отказались, сказав, что ждут большой катер, который и отбуксирует их с мели.

— Департамент по Чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами и служба МАСС напоминают, на реке Обь критический уровень воды. Владельцам катеров, лодок необходимо быть более внимательными, тщательно прокладывать свой навигационный маршрут, контролировать скоростной ход, во избежание подобных ситуаций, — сообщили спасатели.

О том, как обмелевшая Обь выглядит со стороны пляжа, вы можете увидеть в нашем фоторепортаже. Теперь горожане могут ходить по дну реки, любоваться уточками и подходить практически к опорам моста.

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