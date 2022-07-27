Катер с пятью пассажирами сел на мель Оби в районе Затона — на реке критический уровень воды

В Новосибирске 26 июля 15-метровый катер с пятью пассажирами встал на мель. Из-за размеров катера спасатели не смогли помочь сдвинуть застрявшее судно.

— Вчера днём в 13:42 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от дежурного ЦУКС ГУ МЧС по НСО, что на реке Обь, в районе Затона на мель сел катер с людьми, требуется их эвакуация. На поиски судна и разведку информации вышел катер со спасателями, которые оперативно обнаружили плавательное средство, — сообщили в пресс-службе МАСС.