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Тема дняКакая будет погода в конце июля?
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15 атмосферных фото обмелевшей Оби — есть забавные уточки и необычные виды

Накануне из-за обмеления уже отменили две остановки теплохода

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Низкий уровень воды в этом году открыл больше мест для прогулок и фотосессий

Низкий уровень воды в этом году открыл больше мест для прогулок и фотосессий

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В Новосибирске обмелела Обь. Теперь горожане могут ходить по дну реки, любоваться уточками и подходить практически к опорам моста.

«Речфлот» уже отменил две остановки теплоходов, а синоптики не обнадеживают — пришедшие в регион дожди не спасут ситуацию.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся у Октябрьского моста и сделал множество атмосферных кадров.

Природа не терпит пустоты — там, где нет воды, теперь зелень

Природа не терпит пустоты — там, где нет воды, теперь зелень

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За уровнем воды следят каждый день

За уровнем воды следят каждый день

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Дожди не спасут ситуацию

Дожди не спасут ситуацию

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Для теплоходов сейчас не простые времена

Для теплоходов сейчас не простые времена

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Гуляющих радуют уточки

Гуляющих радуют уточки

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Воды совсем немного

Воды совсем немного

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Сейчас можно подойти совсем близко к опорам

Сейчас можно подойти совсем близко к опорам

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Можно посмотреть на набережную издалека

Можно посмотреть на набережную издалека

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По берегу разбросаны ракушки

По берегу разбросаны ракушки

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По всему берегу появились небольшие заводи

По всему берегу появились небольшие заводи

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Зрелище немного пугает

Зрелище немного пугает

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Животным хватает пищи

Животным хватает пищи

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За уточками можно наблюдать очень долго

За уточками можно наблюдать очень долго

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На берегу появилось много зелени

На берегу появилось много зелени

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До наступления августа осталось чуть больше двух недель. Возможно, последний месяц лета будет прохладнее предыдущих, а ближе к сентябрю температура может опуститься до +12 градусов. НГС изучил прогнозы погоды, которые составили интернет-сервисы.

Второй месяц лета в Новосибирске будет дождливым и прохладным и в третьей декаде — прогноз составили новосибирские синоптики.

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