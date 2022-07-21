15 атмосферных фото обмелевшей Оби — есть забавные уточки и необычные виды

В Новосибирске обмелела Обь. Теперь горожане могут ходить по дну реки, любоваться уточками и подходить практически к опорам моста.

«Речфлот» уже отменил две остановки теплоходов, а синоптики не обнадеживают — пришедшие в регион дожди не спасут ситуацию.



Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся у Октябрьского моста и сделал множество атмосферных кадров.