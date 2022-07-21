15 атмосферных фото обмелевшей Оби — есть забавные уточки и необычные виды
Накануне из-за обмеления уже отменили две остановки теплохода
В Новосибирске обмелела Обь. Теперь горожане могут ходить по дну реки, любоваться уточками и подходить практически к опорам моста.
«Речфлот» уже отменил две остановки теплоходов, а синоптики не обнадеживают — пришедшие в регион дожди не спасут ситуацию.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся у Октябрьского моста и сделал множество атмосферных кадров.
До наступления августа осталось чуть больше двух недель. Возможно, последний месяц лета будет прохладнее предыдущих, а ближе к сентябрю температура может опуститься до +12 градусов. НГС изучил прогнозы погоды, которые составили интернет-сервисы.
Второй месяц лета в Новосибирске будет дождливым и прохладным и в третьей декаде — прогноз составили новосибирские синоптики.