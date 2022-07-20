«Могут сесть на мель»: «Речфлот» отменил две остановки теплоходов из-за низкого уровня воды
Чтобы уровень воды поднялся, необходимы ливни в Горном Алтае
В Новосибирске из-за низкого уровня воды отменили две остановки теплоходов. Справиться с ситуацией не помогут и пришедшие в регион дожди.
— С 19 июля отменяются остановки «Бибиха» и «Седова Заимка» по линии «Речной вокзал» — «Седова Заимка» — «Речной вокзал» в связи с пониженным уровнем воды, — говорится на сайте «Речфлота» в Новосибирске.
Из-за низкого уровня воды существует опасность потерять речной флот.
— Прекратили навигацию, потому что невозможно пробраться. Теплоходы могут сесть на мель. А это всё обусловлено тем, что был жаркий май, и апрель выше нормы с дефицитом осадков. Весь снег испарился. Верховья Оби сухие, неоткуда взять воды, поэтому опасные отметки. И те дожди, что будут сейчас проходить, не спасут ситуацию. Нужно чтобы в верховьях, в Горном Алтае, была хотя бы неделя проливных дождей, чтобы повысились устойчиво уровни, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.
До наступления августа осталось чуть больше двух недель. Возможно, последний месяц лета будет прохладней предыдущих, а ближе к сентябрю температура может опуститься до +12 градусов. НГС изучил прогнозы погоды, которые составили интернет-сервисы.