Жара или слякоть: синоптики составили прогноз на третью декаду июля в Новосибирске
Второй месяц лета нас не порадует
Второй месяц лета в Новосибирске будет дождливым и прохладным и в третьей декаде — прогноз составили новосибирские синоптики.
— Июль у нас прогнозировался ниже нормы на один градус. То, что сейчас происходит, соответствует прогнозу. Третья декада тоже будет ниже нормы на один градус. Дожди различной интенсивности, местами грозы ожидаются в большинстве дней. Достаточно прохладная погода.
Среднедекадная температура воздуха ожидается
— По юго-западу области будет около нормы. Ожидается преобладающая температура ночью
В Новосибирске из-за низкого уровня воды отменили две остановки теплоходов. Справиться с ситуацией не помогут и пришедшие в регион дожди.