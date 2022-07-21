Жара или слякоть: синоптики составили прогноз на третью декаду июля в Новосибирске

Второй месяц лета в Новосибирске будет дождливым и прохладным и в третьей декаде — прогноз составили новосибирские синоптики.



— Июль у нас прогнозировался ниже нормы на один градус. То, что сейчас происходит, соответствует прогнозу. Третья декада тоже будет ниже нормы на один градус. Дожди различной интенсивности, местами грозы ожидаются в большинстве дней. Достаточно прохладная погода.