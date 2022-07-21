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Жара или слякоть: синоптики составили прогноз на третью декаду июля в Новосибирске

Второй месяц лета нас не порадует

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Среднедекадная температура воздуха ожидается <nobr class="_">+17... +20</nobr> градусов

Среднедекадная температура воздуха ожидается +17... +20 градусов

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Второй месяц лета в Новосибирске будет дождливым и прохладным и в третьей декаде — прогноз составили новосибирские синоптики.

— Июль у нас прогнозировался ниже нормы на один градус. То, что сейчас происходит, соответствует прогнозу. Третья декада тоже будет ниже нормы на один градус. Дожди различной интенсивности, местами грозы ожидаются в большинстве дней. Достаточно прохладная погода.

Среднедекадная температура воздуха ожидается +17... +20 градусов, что ниже нормы на один градус.

— По юго-западу области будет около нормы. Ожидается преобладающая температура ночью +10... +15 градусов. Днем +22... +27 градусов. В середине декады понижение ночью +6... +11 градусов, днем +19... +24 градусов, — добавила специалист.

В Новосибирске из-за низкого уровня воды отменили две остановки теплоходов. Справиться с ситуацией не помогут и пришедшие в регион дожди.

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