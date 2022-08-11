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BMW вылетел на дорогу, где шел ремонт, и снес ограждения на улице Ипподромской

Машина получила серьезные повреждения

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Водитель не пострадал

Водитель не пострадал

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В Новосибирске BMW вылетел на дорогу, где шел ремонт, и снес ограждения. ДТП произошло сегодня, 11 августа, около 07:30 на улице Ипподромской.

— Спасатели выяснили, что водитель автомобиля BMW выехал на полосу, где производился ремонт дороги, и снес металлические ограждения. Пострадал сам автомобиль, водителю, 36-летнему мужчине, помощь не понадобилась, — объяснили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте». — Спасатели обеспечили противопожарную безопасность транспортного средства и его стабилизацию.

С задачами специалисты справились меньше чем за 10 минут.

В Новосибирске городские спасатели освободили ребенка, который застрял коленом между двумя стволами деревьев. В МАСС позвонил друг пострадавшего.

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