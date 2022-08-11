BMW вылетел на дорогу, где шел ремонт, и снес ограждения на улице Ипподромской
Машина получила серьезные повреждения
В Новосибирске BMW вылетел на дорогу, где шел ремонт, и снес ограждения. ДТП произошло сегодня, 11 августа, около 07:30 на улице Ипподромской.
— Спасатели выяснили, что водитель автомобиля BMW выехал на полосу, где производился ремонт дороги, и снес металлические ограждения. Пострадал сам автомобиль, водителю,
С задачами специалисты справились меньше чем за 10 минут.
В Новосибирске городские спасатели освободили ребенка, который застрял коленом между двумя стволами деревьев. В МАСС позвонил друг пострадавшего.