«Папа не пускал гулять»: 13-летняя школьница обвинила отца в изнасиловании, а потом призналась в оговоре

Женщина говорит, что сейчас с супругом она и дочка общаются только через письма. Два раза в месяц Татьяна отправляет мужу в СИЗО передачки.



— Супруг почти тридцать лет трудится мастером в ОАО «РЖД», не пьет, у него только положительные характеристики. Дом у нас частный, работы много — всё руками мужа сделано, — рассказывает простую историю своей жизни Татьяна. — Вся живность на нем и огород. Я — социальный работник. С дочкой никогда проблем не было. Нормальная семья у нас! На учете не стоим. Посмотрите, уют в доме, все соседи только положительное говорят! Понимаю, что дочь глупость сделала. Я ее уже простила, муж тоже. И очень надеюсь, что суд примет во внимание результаты всех экспертиз, показания дочки, доводы адвокатов. В голове слова следователя, что ошибку не исправить и муж будет всё равно сидеть. При отсутствии доказательств и показании якобы потерпевшей говорят, что человек виновен. Поймите, я мать, и если бы муж совершил преступление — не стала бы его защищать! Мы будем доказывать всеми способами, что Игорь не насильник, не извращенец какой-нибудь. Если будет необходимо, я даже готова обращаться к главе СКР Александру Бастрыкину и жаловаться на искажение материалов дела следствием. Иногда мы слышим, что следователи отказываются возбуждать дела. В нашем случае — наоборот. Перестарались!

