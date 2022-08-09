Спасатели нашли в погребе на Выборной тело 80-летней женщины

8 августа в Новосибирске погибла 80-летняя женщина. Это произошло, когда она сушила погреб.

Вызов спасателям МАСС поступил в 17:26. Сообщалось, что на улице Выборной в Октябрьском районе пенсионерка сушила погреб и долго не выходила на связь. При этом из погреба пахнет дымом.

— По указанному адресу выехал экипаж спасателей. Прибыв на место, спасатели в изолирующих дыхательных аппаратах спустились в погреб, расположенный в гараже, где констатировали смерть женщины от отравления угарным газом, — говорится в сообщении на странице «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».