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Спасатели нашли в погребе на Выборной тело 80-летней женщины

Погибшую пенсионерку поднимали с помощью альпснаряжения

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На помощь вызвали спасателей

На помощь вызвали спасателей

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8 августа в Новосибирске погибла 80-летняя женщина. Это произошло, когда она сушила погреб.

Вызов спасателям МАСС поступил в 17:26. Сообщалось, что на улице Выборной в Октябрьском районе пенсионерка сушила погреб и долго не выходила на связь. При этом из погреба пахнет дымом.

— По указанному адресу выехал экипаж спасателей. Прибыв на место, спасатели в изолирующих дыхательных аппаратах спустились в погреб, расположенный в гараже, где констатировали смерть женщины от отравления угарным газом, — говорится в сообщении на странице «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

Тело погибшей подняли с помощью альпснаряжения и передали сотрудникам полиции и скорой помощи.

В декабре прошлого года в гараже в Новосибирске обнаружили тело погибшего мужчины. Смерть могла наступить от отравления угарным газом.

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Октябрьский районПогребУгарный газ
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