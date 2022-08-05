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«Очевидцы выловили тело»: 12-летняя девочка утонула в Искитимском районе во время купания

Ребенок находился без присмотра родителей

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Трагедия произошла 3 августа

Трагедия произошла 3 августа

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В селе Озерки Искитимского района во время купания утонула 12-летняя девочка.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, ее тело выловили очевидцы и передали сотрудникам полиции. Девочка находилась без присмотра родителей.

В пресс-службе МЧС отметили, что основной причиной гибели несовершеннолетних на воде является оставление их без надлежащего присмотра:

— Не разрешайте ребенку купаться без присмотра, особенно на матрацах или надувных кругах. Малышей, не умеющих плавать, отпускайте в воду только в плавательном жилете или нарукавниках. Не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под водой или друг друга «топят». Такие развлечения могут закончиться трагедией. Не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах водоема.

В целом в период с 31 июля по 2 августа в Новосибирской области утонули трое мужчин.

— Случаи гибели произошли на Новосибирском водохранилище вблизи поселка Новопичугово в Ордынском районе, на реке Обь в городе Новосибирске, а также в карьере села Криводановка Новосибирского района. Причины всех трагедий одинаковы — купание в необорудованных местах, — уточнили в МЧС.

В Новосибирском районе 11 июля в селе Боровом утонул 46-летний мужчина, спасая ребенка. О гибели человека на воде корреспонденту НГС сообщил знакомый погибшего.

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