«Очевидцы выловили тело»:
12-летняя девочка утонула в Искитимском районе во время купания
Ребенок находился без присмотра родителей
В селе Озерки Искитимского района во время купания утонула
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, ее тело выловили очевидцы и передали сотрудникам полиции. Девочка находилась без присмотра родителей.
В пресс-службе МЧС отметили, что основной причиной гибели несовершеннолетних на воде является оставление их без надлежащего присмотра:
— Не разрешайте ребенку купаться без присмотра, особенно на матрацах или надувных кругах. Малышей, не умеющих плавать, отпускайте в воду только в плавательном жилете или нарукавниках. Не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под водой или друг друга «топят». Такие развлечения могут закончиться трагедией. Не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах водоема.
В целом в период с 31 июля по 2 августа в Новосибирской области утонули трое мужчин.
— Случаи гибели произошли на Новосибирском водохранилище вблизи поселка Новопичугово в Ордынском районе, на реке Обь в городе Новосибирске, а также в карьере села Криводановка Новосибирского района. Причины всех трагедий одинаковы — купание в необорудованных местах, — уточнили в МЧС.
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