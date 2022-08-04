В Бердске 43-летнего рабочего насмерть засыпало грунтом на стройке — на его работодателя завели уголовное дело
Следователя выявили несколько серьезных нарушений
Правоохранители завели уголовное дело по факту трагической смерти 43-летнего монтажника трубопроводов на одном из строительных объектов в Бердске.
Следователи выяснили, что 16 июня 2022 года рабочие под контролем 38-летнего руководителя организации выполняли земляные работы по монтажу самотечной канализации. Начальник поручил подчиненному пробить проходное отверстие в колодце.
При этом, по версии следствия, откосы траншеи, в которой находился мужчина, не соответствовали требованиям безопасности. Кроме того, монтажник не был обучен безопасным методам работы в соответствии с правилами охраны труда. В тот момент, когда мужчина уже выполнил работу и собирался выбираться из траншеи, канава обрушилась.
— Мужчине были причинены множественные телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СУ СК РФ по Новосибирской области.
В отношении 38-летнего работодателя было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека. Обвиняемый признал свою вину. В ближайшее время уголовное дело поступит в суд. Если мужчину признают виновным, ему грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.
22 июня на стройке ЖК «Я — Маяковский» погиб 46-летний рабочий, которого завалило грунтом в траншее, где он оборудовал ливневую канализацию.