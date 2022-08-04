В Бердске 43-летнего рабочего насмерть засыпало грунтом на стройке — на его работодателя завели уголовное дело

При этом, по версии следствия, откосы траншеи, в которой находился мужчина, не соответствовали требованиям безопасности. Кроме того, монтажник не был обучен безопасным методам работы в соответствии с правилами охраны труда. В тот момент, когда мужчина уже выполнил работу и собирался выбираться из траншеи, канава обрушилась.

