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В Бердске 43-летнего рабочего насмерть засыпало грунтом на стройке — на его работодателя завели уголовное дело

Следователя выявили несколько серьезных нарушений

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Работодателю грозит до 5 лет лишения свободы

Работодателю грозит до 5 лет лишения свободы

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Правоохранители завели уголовное дело по факту трагической смерти 43-летнего монтажника трубопроводов на одном из строительных объектов в Бердске.

Следователи выяснили, что 16 июня 2022 года рабочие под контролем 38-летнего руководителя организации выполняли земляные работы по монтажу самотечной канализации. Начальник поручил подчиненному пробить проходное отверстие в колодце.

При этом, по версии следствия, откосы траншеи, в которой находился мужчина, не соответствовали требованиям безопасности. Кроме того, монтажник не был обучен безопасным методам работы в соответствии с правилами охраны труда. В тот момент, когда мужчина уже выполнил работу и собирался выбираться из траншеи, канава обрушилась.

— Мужчине были причинены множественные телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СУ СК РФ по Новосибирской области.

В отношении 38-летнего работодателя было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека. Обвиняемый признал свою вину. В ближайшее время уголовное дело поступит в суд. Если мужчину признают виновным, ему грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

22 июня на стройке ЖК «Я — Маяковский» погиб 46-летний рабочий, которого завалило грунтом в траншее, где он оборудовал ливневую канализацию.

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