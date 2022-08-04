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«Вал вылетел из станка и пробил голову»: начальника производства будут судить за гибель 37-летнего токаря

Механик скончался на месте происшествия

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Если вина начальника производства будет доказана, то ему грозит до 4 лет лишения свободы

Если вина начальника производства будет доказана, то ему грозит до 4 лет лишения свободы

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В Новосибирске до суда дошло дело против 51-летнего начальника производства упаковки, где из-за неисправного токарного станка погиб 37-летний рабочий.

Трагедия произошла 28 октября 2021 года. В помещении находился неисправный токарный станок, за которым начал работать механик.

— Произошел вылет вала из креплений в голову механика, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области. — Станок не имел ограждений, не был укомплектован защитным экраном, в связи с чем являлся небезопасным для эксплуатации. Начальник производства, будучи лицом, на которое возложены обязанности по охране труда на предприятии, допустил механика к неисправному оборудованию.

Механик скончался от удара на месте.

Начальника производства обвиняют по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Накануне двое монтажников пострадали при проведении строительных работ в Новосибирске.

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