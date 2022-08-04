«Вал вылетел из станка и пробил голову»: начальника производства будут судить за гибель
37-летнего токаря
Механик скончался на месте происшествия
В Новосибирске до суда дошло дело против
Трагедия произошла 28 октября 2021 года. В помещении находился неисправный токарный станок, за которым начал работать механик.
— Произошел вылет вала из креплений в голову механика, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области. — Станок не имел ограждений, не был укомплектован защитным экраном, в связи с чем являлся небезопасным для эксплуатации. Начальник производства, будучи лицом, на которое возложены обязанности по охране труда на предприятии, допустил механика к неисправному оборудованию.
Механик скончался от удара на месте.
Начальника производства обвиняют по
Накануне двое монтажников пострадали при проведении строительных работ в Новосибирске.