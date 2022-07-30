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Полтора часа ликвидировали открытый огонь: в Новосибирске загорелся хлебозавод — фоторепортаж с места

Загорелось складское помещение хлебокомбината

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Пожар начался поздно вечером в пятницу

Пожар начался поздно вечером в пятницу

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Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре на хлебозаводе. На это потребовалось полтора часа. Пожар начался 29 июля около 10 часов вечера в одном из складских зданий.

— По оперативной информации, общая площадь пожара составила около 250 кв. м. В результате возгорания повреждены вентиляционный короб и деревянная обрешетка кровли. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на месте происшествия.

Улицу Широкую, по словам очевидца, перекрыли

Улицу Широкую, по словам очевидца, перекрыли

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Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 22:14.

— В 22:14 пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о пожаре на кровле здания по ул. Широкой в Ленинском районе Новосибирска. По предварительной информации, происходит горение в вентиляционной шахте и кровли склада. Со слов администрации объекта, внутри людей не должно быть, — сообщил заместитель руководителя пресс-службы ведомства Артем Щербаков.

Рядом с пожаром собрались очевидцы

Рядом с пожаром собрались очевидцы

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По предварительной информации, происходит горение в вентиляционной шахте и кровли склада

По предварительной информации, происходит горение в вентиляционной шахте и кровли склада

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Всего реагировали 16 единиц техники и 56 человек, из них от МЧС <nobr class="_">13 единиц</nobr> техники и 49 — личного состава

Всего реагировали 16 единиц техники и 56 человек, из них от МЧС 13 единиц техники и 49 — личного состава

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Для тушения была задействована высотная техника

Для тушения была задействована высотная техника

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Сегодня вечером пожар также произошел в Горском микрорайоне. Огонь вспыхнул на седьмом этаже дома по адресу Горский, 50. Как сообщили в МЧС, на ликвидацию возгорания ушло около 15 минут. Сообщение о дыме в квартире поступило в 21:35.

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