Полтора часа ликвидировали открытый огонь: в Новосибирске загорелся хлебозавод — фоторепортаж с места

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре на хлебозаводе. На это потребовалось полтора часа. Пожар начался 29 июля около 10 часов вечера в одном из складских зданий.

— По оперативной информации, общая площадь пожара составила около 250 кв. м . В результате возгорания повреждены вентиляционный короб и деревянная обрешетка кровли. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

