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Курьера на велосипеде сбил грузовик в Новосибирске — мужчина попал в больницу

Медики устанавливают травмы велосипедиста

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Доставщика продуктов грузовик сбил в Новосибирске

Доставщика продуктов грузовик сбил в Новосибирске

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В Октябрьском районе Новосибирска 26 июля грузовик сбил курьера «Сбермаркета» на велосипеде.

По данным Госавтоинспекции Новосибирска, 42-летний мужчина на автомобиле Isuzu Elf ехал по внутриквартальной территории со стороны дома № 42 по улице Владимира Высоцкого. В 12:00 напротив дома № 38 водитель сбил 31-летнего курьера на велосипеде. В результате ДТП пострадавшего доставили в больницу. Характер травм устанавливают медики.

На месте аварии работают сотрудники ДПС. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.

НГС обратился в пресс-службу «Сбермаркета» за комментарием, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее, «Субару» сбил девушку на пешеходном переходе на Выборной.

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