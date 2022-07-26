Курьера на велосипеде сбил грузовик в Новосибирске — мужчина попал в больницу
Медики устанавливают травмы велосипедиста
В Октябрьском районе Новосибирска 26 июля грузовик сбил курьера «Сбермаркета» на велосипеде.
По данным Госавтоинспекции Новосибирска,
На месте аварии работают сотрудники ДПС. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.
НГС обратился в пресс-службу «Сбермаркета» за комментарием, на момент публикации ответ не поступил.
Ранее, «Субару» сбил девушку на пешеходном переходе на Выборной.