«Субару» сбил девушку на пешеходном переходе на Выборной
Девушку госпитализировали, о ее травмах не сообщают
30-летний водитель «Субару-Легаси» сбил на пешеходном переходе девушку — она попала в больницу.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска, мужчина 1992 года рождения ехал на «Субару-Легаси» по Выборной со стороны Вилюйской и напротив дома по Выборной, 122/2 наехал на девушку 2000 года рождения, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина-пешеход, госпитализирована в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в ГИБДД.
Обстоятельства происшествия еще уточняются.
Ночью ДТП произошло на Большевистской: в аварии с тремя автомобилями, один из которых — скорая, пострадали два человека.