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«Субару» сбил девушку на пешеходном переходе на Выборной

Девушку госпитализировали, о ее травмах не сообщают

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Инцидент произошел на пешеходном переходе

Инцидент произошел на пешеходном переходе

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30-летний водитель «Субару-Легаси» сбил на пешеходном переходе девушку — она попала в больницу.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска, мужчина 1992 года рождения ехал на «Субару-Легаси» по Выборной со стороны Вилюйской и напротив дома по Выборной, 122/2 наехал на девушку 2000 года рождения, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина-пешеход, госпитализирована в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в ГИБДД.

Обстоятельства происшествия еще уточняются.

Ночью ДТП произошло на Большевистской: в аварии с тремя автомобилями, один из которых — скорая, пострадали два человека.

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