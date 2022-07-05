«Нива» попала под колеса грузовика в Новосибирском районе — машины вынесло на обочину
Серьезные травмы получили водитель и пассажир «Нивы»
Возле поселка Чернореченский Искитимского района в Новосибирской области 5 июля в 13:20 произошло ДТП с участием грузовика и «Нивы». В результате ДТП двое пенсионеров получили серьезные травмы.
— 5 июля
В результате происшествия серьезные травмы получил водитель Нивы и его
Вчера, 4 июля, вечером на территории Центрального района, на пересечении улиц Фрунзе и Селезнева, произошло ДТП с тремя машинами. Один автомобиль в результате аварии опрокинулся на бок и вылетел в сторону тротуара.