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«Нива» попала под колеса грузовика в Новосибирском районе — машины вынесло на обочину

Серьезные травмы получили водитель и пассажир «Нивы»

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ДТП произошло на «Чуйском тракте»

ДТП произошло на «Чуйском тракте»

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Возле поселка Чернореченский Искитимского района в Новосибирской области 5 июля в 13:20 произошло ДТП с участием грузовика и «Нивы». В результате ДТП двое пенсионеров получили серьезные травмы.

— 5 июля 81-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Niva, двигаясь по автодороге со стороны поселка Чернореченский Искитимского района в прямом направлении сторону деревни Бурмистрово, пересекая «Чуйский тракт» в районе 54 км автодороги, допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes под управлением 32-летнего водителя, который двигался по трассе со стороны города Барнаула в сторону Новосибирска, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

В результате происшествия серьезные травмы получил водитель Нивы и его 83-летняя пассажирка. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Вчера, 4 июля, вечером на территории Центрального района, на пересечении улиц Фрунзе и Селезнева, произошло ДТП с тремя машинами. Один автомобиль в результате аварии опрокинулся на бок и вылетел в сторону тротуара.

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