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В квартире на Челюскинцев нашли взрывоопасные предметы — жителей дома эвакуировали

Часть находок утилизировали, часть отправили на экспертизу

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Предметы изъяли сотрудники полиции

Предметы изъяли сотрудники полиции

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Вчера, 15 июня, в квартире жилого дома на Челюскинцев нашли взрывоопасные предметы. Их изъяли сотрудники полиции.

— Поступила информация об обнаружении взрывоопасных предметов в квартире многоквартирного жилого дома по улице Челюскинцев. Все предметы из квартиры изъяты СОГ ОП № 2 «Железнодорожный» для проведения следственных мероприятий, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 15 июня в дежурную часть поступило сообщение о подозрительном предмете в квартире. На место выехали следственно-оперативная группа полиции и взрывотехник ОМОН управления Росгвардии Новосибирской области. Жителей дома эвакуировали.

— Сотрудниками полиции была проведена эвакуация граждан, обнаруженные предметы были вывезены и утилизированы, часть направлена на исследование в экспертно-криминалистический центр, — сообщили в полиции.

В 2021 году в Новосибирске был задержан местный житель, который хранил в квартире целый арсенал — пистолеты, патроны, пистолет-пулемет, взрывчатые вещества.

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