В квартире на Челюскинцев нашли взрывоопасные предметы — жителей дома эвакуировали

В квартире на Челюскинцев нашли взрывоопасные предме
ты — жителей дома эвакуировали
Часть находок утилизировали, часть отправили на экспертизу
Вчера, 15 июня, в квартире жилого дома на Челюскинцев нашли взрывоопасные предметы. Их изъяли сотрудники полиции.
— Поступила информация об обнаружении взрывоопасных предметов в квартире многоквартирного жилого дома по улице Челюскинцев. Все предметы из квартиры изъяты СОГ ОП
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 15 июня в дежурную часть поступило сообщение о подозрительном предмете в квартире. На место выехали следственно-оперативная группа полиции и взрывотехник ОМОН управления Росгвардии Новосибирской области. Жителей дома эвакуировали.
— Сотрудниками полиции была проведена эвакуация граждан, обнаруженные предметы были вывезены и утилизированы, часть направлена на исследование в экспертно-криминалистический центр, — сообщили в полиции.
В 2021 году в Новосибирске был задержан местный житель, который хранил в квартире целый арсенал — пистолеты, патроны, пистолет-пулемет, взрывчатые вещества.