В пяти районах Новосибирской области увеличилась пожароопасность — огонь может подойти к домам

По данным новосибирского Гидрометцентра, сегодня на территории региона ожидается температура от +28 до +33 градусов, местами +22… +27 градусов. При этом скорость ветра составит 6–11 м/с с усилением до 17 м/с . В Новосибирске ожидается +29… +31 градус.



Ранее НГС изучил прогноз погоды на эту рабочую неделю, который составили интернет-сервисы. Рассказываем, когда ждать жары.