В пяти районах Новосибирской области увеличилась пожароопасность — огонь может подойти к домам
Сегодня в регионе ожидается потепление до +33 градусов
В Новосибирской области увеличился риск ландшафтных пожаров. Это связано с высокой температурой воздуха и сильным ветром.
— Сегодня на территории пяти районов области ожидается высокая пожароопасность. Это Баганский, Кыштовский, Карасукский, Сузунский, Краснозерский районы. В связи с высокими температурами и усилением ветра до
По данным новосибирского Гидрометцентра, сегодня на территории региона ожидается температура от +28 до +33 градусов, местами
Ранее НГС изучил прогноз погоды на эту рабочую неделю, который составили интернет-сервисы. Рассказываем, когда ждать жары.