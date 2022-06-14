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В пяти районах Новосибирской области увеличилась пожароопасность — огонь может подойти к домам

Сегодня в регионе ожидается потепление до +33 градусов

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Возможно усиление ветра до <nobr class="_">17 м/с</nobr>

Возможно усиление ветра до 17 м/с

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В Новосибирской области увеличился риск ландшафтных пожаров. Это связано с высокой температурой воздуха и сильным ветром.

— Сегодня на территории пяти районов области ожидается высокая пожароопасность. Это Баганский, Кыштовский, Карасукский, Сузунский, Краснозерский районы. В связи с высокими температурами и усилением ветра до 20 м/с риск возникновения и развития ландшафтных пожаров с переходом на населенные пункты возрастает, — рассказал на оперативном совещании в правительстве НСО 14 июня глава регионального МЧС Виктор Орлов.

По данным новосибирского Гидрометцентра, сегодня на территории региона ожидается температура от +28 до +33 градусов, местами +22… +27 градусов. При этом скорость ветра составит 6–11 м/с с усилением до 17 м/с. В Новосибирске ожидается +29… +31 градус.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на эту рабочую неделю, который составили интернет-сервисы. Рассказываем, когда ждать жары.

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