Жара или волна холода? Изучаем, какая погода ждет новосибирцев на короткой рабочей неделе
Не откладывайте зонтики в сторону
Новосибирцев ждет короткая рабочая неделя, которая, если судить по данным сервисов, не будет радовать нас солнечной погодой. Мы изучили их прогнозы. Зонтики лучше не убирать далеко.
Гидрометцентр новосибирцам обещает теплую, но дождливую неделю. Жара еще продержится завтра,
«Яндекс.Погода» обещает более прохладную погоду. Днем — около +21 градуса, а ночью на протяжении всей недели — до +13 градусов. При этом будет дождливо только два дня, в остальные — пасмурно.
Gismeteo совсем не радует прогнозом новосибирцев. Завтра,
Ранее НГС рассказывал, что Новосибирск в этом году ожидает прохладный июнь, а в июле и августе температура приблизится к норме.