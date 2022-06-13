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Жара или волна холода? Изучаем, какая погода ждет новосибирцев на короткой рабочей неделе

Не откладывайте зонтики в сторону

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Тепло уйдет не сразу. Завтра, <nobr class="_">14 июня</nobr>, еще будет жарко

Тепло уйдет не сразу. Завтра, 14 июня, еще будет жарко

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Новосибирцев ждет короткая рабочая неделя, которая, если судить по данным сервисов, не будет радовать нас солнечной погодой. Мы изучили их прогнозы. Зонтики лучше не убирать далеко.

Гидрометцентр новосибирцам обещает теплую, но дождливую неделю. Жара еще продержится завтра, 14 июня: днем будет до +30 градусов. Остальные четыре дня температура будет в пределах +23... +25 градусов. Ночью ожидается до +13 градусов.

Не забудьте зонтики

Не забудьте зонтики

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«Яндекс.Погода» обещает более прохладную погоду. Днем — около +21 градуса, а ночью на протяжении всей недели — до +13 градусов. При этом будет дождливо только два дня, в остальные — пасмурно.

«Яндекс.Погода» обещает более прохладную погоду

«Яндекс.Погода» обещает более прохладную погоду

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Gismeteo совсем не радует прогнозом новосибирцев. Завтра, 14 июня, ожидается сильный дождь и днем около +27 градусов. Затем температура начнет снижаться. По данным сервиса, 15 и 16 июня днем будет до +19 градусов и придут грозы. Ночные температуры на неделе будут опускаться до +9... +11 градусов.

Прогноз обещает грозы в Новосибирске

Прогноз обещает грозы в Новосибирске

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Ранее НГС рассказывал, что Новосибирск в этом году ожидает прохладный июнь, а в июле и августе температура приблизится к норме.

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