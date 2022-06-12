24 вагона с древесиной и свинцом сошли с рельсов и перевернулись в Красноярском крае
Вагоны с древесиной перевернулись, а со свинцом устояли
Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае — на перегоне Ачинск — Суриково в Бирилюсском районе. Всё произошло вчера, 11 июня, вечером.
Как сообщает СК на транспорте, с рельсов сошли 24 вагона с бревнами и концентратом свинца. Опрокинулись вагоны с лесом, вагоны с концентратом свинца не перевернулись. Пострадавших нет. Причина произошедшего также пока неизвестна.
Сейчас возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).