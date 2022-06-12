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24 вагона с древесиной и свинцом сошли с рельсов и перевернулись в Красноярском крае

Вагоны с древесиной перевернулись, а со свинцом устояли

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Перевернулись 24 вагона

Перевернулись 24 вагона

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Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае — на перегоне Ачинск — Суриково в Бирилюсском районе. Всё произошло вчера, 11 июня, вечером.

Бревна выпали из вагона

Бревна выпали из вагона

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Как сообщает СК на транспорте, с рельсов сошли 24 вагона с бревнами и концентратом свинца. Опрокинулись вагоны с лесом, вагоны с концентратом свинца не перевернулись. Пострадавших нет. Причина произошедшего также пока неизвестна.

Вагоны с концентратом свинца не перевернулись

Вагоны с концентратом свинца не перевернулись

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Сейчас возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

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