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В Красноярском крае 10-летний мальчик застрелил приятеля из папиного карабина

Оружие отец хранил в сейфе в гараже

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Ребенок знал, где лежит карабин

Ребенок знал, где лежит карабин

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В поселке Стрелка в Красноярском крае 10-летний мальчик выстрелил из карабина в друга-одногодку, ребенок скончался в фельдшерском пункте. Об этом нашим коллегам из NGS24.RU сообщили в Следственном комитете региона.

Один из мальчиков взял ключи от гаража отца и ключ от сейфа и пошел туда вместе со своим одноклассником вечером 24 мая. Ребенок знал, где лежит оружие, достал его и выстрелил в сторону приятеля.

Ребенок достал карабин из сейфа, перезарядил оружие и случайно выстрелил в сторону, где стоял его друг

Ребенок достал карабин из сейфа, перезарядил оружие и случайно выстрелил в сторону, где стоял его друг

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— Ранение пришлось на область живота, ребенка доставили в фельдшерский пункт, но через некоторое время он скончался. Подробностей по данному происшествию еще мало, поскольку с ребенком и родителями продолжают разговаривать следователи, — пояснили в ведомстве.

Отец хранил оружие в сейфе, однако мальчик смог раздобыть ключи, чтобы показать другу оружие

Отец хранил оружие в сейфе, однако мальчик смог раздобыть ключи, чтобы показать другу оружие

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По информации Следственного комитета, это был нарезной охотничий карабин «Бенелли» калибра 7,62 миллиметра.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Помимо этого, в полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия».

Такие истории случаются не только с детьми, которые даже не знают простых правил обращения с оружием, но и с теми, кто с оружием на «ты». Суд оправдал прапорщика, застрелившего красноярского срочника Владислава Волкова, посчитав, что выстрел был произведен не специально.

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