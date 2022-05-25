В Красноярском крае 10-летний мальчик застрелил приятеля из папиного карабина

Такие истории случаются не только с детьми, которые даже не знают простых правил обращения с оружием, но и с теми, кто с оружием на «ты». Суд оправдал прапорщика, застрелившего красноярского срочника Владислава Волкова, посчитав, что выстрел был произведен не специально.

