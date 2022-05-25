В Красноярском крае
10-летний мальчик застрелил приятеля из папиного карабина
Оружие отец хранил в сейфе в гараже
В поселке Стрелка в Красноярском крае 10-летний мальчик выстрелил из карабина в друга-одногодку, ребенок скончался в фельдшерском пункте. Об этом нашим коллегам из NGS24.RU сообщили в Следственном комитете региона.
Один из мальчиков взял ключи от гаража отца и ключ от сейфа и пошел туда вместе со своим одноклассником вечером
— Ранение пришлось на область живота, ребенка доставили в фельдшерский пункт, но через некоторое время он скончался. Подробностей по данному происшествию еще мало, поскольку с ребенком и родителями продолжают разговаривать следователи, — пояснили в ведомстве.
По информации Следственного комитета, это был нарезной охотничий карабин «Бенелли» калибра 7,62 миллиметра.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Помимо этого, в полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия».
Такие истории случаются не только с детьми, которые даже не знают простых правил обращения с оружием, но и с теми, кто с оружием на «ты». Суд оправдал прапорщика, застрелившего красноярского срочника Владислава Волкова, посчитав, что выстрел был произведен не специально.