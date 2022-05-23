В Новосибирске водитель иномарки сбил
10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу
Ребенка увезли в больницу
Вечером в понедельник, 23 мая, на территории Ленинского района в Новосибирске водитель иномарки сбил мальчика. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.
ДТП произошло в 18 часов
— Водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем «Хендай-Элантра», двигался по улице Римского-Корсакова со стороны улицы Титова в сторону улицы Плахотного. В пути следования у дома
Пострадавшего мальчика 2012 года рождения увезли в больницу с разными травмами.
Вечером 21 мая в Октябрьском районе на Михайловской набережной