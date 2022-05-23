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В Новосибирске водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу

Ребенка увезли в больницу

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ДТП произошло вечером

ДТП произошло вечером

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Вечером в понедельник, 23 мая, на территории Ленинского района в Новосибирске водитель иномарки сбил мальчика. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.

ДТП произошло в 18 часов 30 минут.

— Водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем «Хендай-Элантра», двигался по улице Римского-Корсакова со стороны улицы Титова в сторону улицы Плахотного. В пути следования у дома № 4 по улице Римского-Корсакова совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Пострадавшего мальчика 2012 года рождения увезли в больницу с разными травмами.

Вечером 21 мая в Октябрьском районе на Михайловской набережной 24-летний парень сбил 6-летнюю девочку, которая ехала на самокате.

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