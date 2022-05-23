«Хонда» врезалась в припаркованное авто и сбила велосипедиста — пострадали четыре человека
В машине находились трое молодых людей
Вчера вечером, 22 мая, на проспекте Дзержинского в Новосибирске 26-летняя девушка за рулем автомобиля «Хонда-Фит» врезалась в припаркованный «Субару-Форестер», а после этого сбила велосипедиста.
— В 21:40 водитель на автомобиле «Хонда-Фит» двигалась по проспекту Дзержинского в сторону улицы Индустриальной. Напротив дома 45 по проспекту Дзержинского она совершила столкновение с припаркованным в парковочном кармане автомобилем «Субару-Форестер» (водитель отсутствовал). После чего «Хонда» сбила велосипедиста, который двигался по тротуару во встречном направлении, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.
В результате ДТП пострадали все участники. 34-летнего велосипедиста госпитализировали с различными травмами. 20-летнему и 33-летнему пассажирам «Хонды» оказали разовую медицинскую помощь и отпустили домой. Легкие травмы также получила водитель.
Как уточнили в ГИБДД, водитель в момент совершения ДТП была трезва.
Также вчера, 22 мая, на Михайловской набережной 24-летний парень на скутере сбил 6-летнюю девочку на самокате.