СЕЙЧАС +15°С
Пробки 3/10
usd 58.89
eur 60.90
Тема дня8 человек в НСО заразились клещевым энцефалитом
Все новости
Все новости

«Хонда» врезалась в припаркованное авто и сбила велосипедиста — пострадали четыре человека

В машине находились трое молодых людей

2 444
Девушка за рулем машины во время аварии была трезва

Девушка за рулем машины во время аварии была трезва

Поделиться

Вчера вечером, 22 мая, на проспекте Дзержинского в Новосибирске 26-летняя девушка за рулем автомобиля «Хонда-Фит» врезалась в припаркованный «Субару-Форестер», а после этого сбила велосипедиста.

— В 21:40 водитель на автомобиле «Хонда-Фит» двигалась по проспекту Дзержинского в сторону улицы Индустриальной. Напротив дома 45 по проспекту Дзержинского она совершила столкновение с припаркованным в парковочном кармане автомобилем «Субару-Форестер» (водитель отсутствовал). После чего «Хонда» сбила велосипедиста, который двигался по тротуару во встречном направлении, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

Пострадали все участники ДТП

Пострадали все участники ДТП

Поделиться

В результате ДТП пострадали все участники. 34-летнего велосипедиста госпитализировали с различными травмами. 20-летнему и 33-летнему пассажирам «Хонды» оказали разовую медицинскую помощь и отпустили домой. Легкие травмы также получила водитель.

Как уточнили в ГИБДД, водитель в момент совершения ДТП была трезва.

Также вчера, 22 мая, на Михайловской набережной 24-летний парень на скутере сбил 6-летнюю девочку на самокате.

По теме

ДТП с пострадавшимипроспект Дзержинского
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2