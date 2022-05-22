СЕЙЧАС +29°С
Пробки 2/10
usd 58.89
eur 60.90
Тема дняРусская мама о Франции
Все новости
Все новости

77-летняя женщина ушла из дома в Дзержинском районе Новосибирска и пропала

У Людмилы Старцевой есть особая примета — шрам на щеке, а также возможны проблемы с памятью

87
В Дзержинском районе <nobr class="_">77-летняя</nobr> женщина ушла из дома и не вернулась

В Дзержинском районе 77-летняя женщина ушла из дома и не вернулась

Поделиться

В Дзержинском районе Новосибирска пропала 77-летняя Людмила Старцева. Ее местонахождение неизвестно с 21 мая 2022 года. Женщина имела проблемы со здоровьем, в том числе и с памятью. Она находилась под постоянной опекой родственников. Людмила Старцева, воспользовавшись тем, что ее на время выпустили из внимания, ушла из дома и не вернулась, сообщили НГС в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

— Ранее заявок о пропаже этого человека не было. По словам близких, бывали случаи, когда бабушка уходила одна из дома и терялась, обратно ее приводили соседи. Женщина находится под постоянной опекой, потому что дезориентирована — не ориентируется во времени и пространстве в силу состояния здоровья. Так получилось, что родственники выпустили ее из внимания на короткий промежуток времени и она ушла из дома в неизвестном направлении, — рассказала корреспонденту НГС руководитель отряда Алеся Яблонских.

Приметы женщины: рост — 150–155 сантиметров, нормального телосложения, карие глаза и темно–русые волосы. В день пропажи она была одета в серую ветровку, синие брюки, розовые сланцы и черную фуражку. Также у Людмилы есть шрам на щеке и возможны проблемы с памятью.

Как сообщили в отряде «ЛизаАлерт» заявка поступила сегодня, 22 мая 2022 года. На данный момент в отряде собрали необходимую информацию и ведут ее размещение в сети Интернет по городу Новосибирск. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно, бесплатно).

Неделю назад, 15 мая, в Новосибирске пропал 59-летний Шакир Холов, он ушел из дома и не вернулся. О его пропаже сообщили родственники.

По теме

Дзержинский районНовосибирск«ЛизаАлерт»
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2