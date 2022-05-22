77-летняя женщина ушла из дома в Дзержинском районе Новосибирска и пропала
У Людмилы Старцевой есть особая примета — шрам на щеке, а также возможны проблемы с памятью
В Дзержинском районе Новосибирска пропала
— Ранее заявок о пропаже этого человека не было. По словам близких, бывали случаи, когда бабушка уходила одна из дома и терялась, обратно ее приводили соседи. Женщина находится под постоянной опекой, потому что дезориентирована — не ориентируется во времени и пространстве в силу состояния здоровья. Так получилось, что родственники выпустили ее из внимания на короткий промежуток времени и она ушла из дома в неизвестном направлении, — рассказала корреспонденту НГС руководитель отряда Алеся Яблонских.
Приметы женщины: рост —
Как сообщили в отряде «ЛизаАлерт» заявка поступила сегодня,
Неделю назад, 15 мая, в Новосибирске пропал