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Новосибирец повис на балконе на Затулинке — его доставали специальные службы

Мужчина передан врачам

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Инцидент произошел 18 мая

Инцидент произошел 18 мая

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В Новосибирске 18 мая в 9 утра мужчина повис на 12-м этаже на Виктора Уса, 13 на Затулинском жилмассиве.

Как сообщили в АСТ-54, мужчину достаточно быстро затянули в квартиру.

— Сообщение в полицию от жителей поступило. Сотрудниками полиции было организовано прибытие на место. Мужчина был специальными службами возвращен в квартиру и передан врачам, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В управляющей компании, УК «Горский», сообщили, что о происшествии не слышали. В службе МАСС инцидент комментировать отказались.

В Новосибирске 16 мая в 22:53 спасателям МАСС сообщили, что двухлетние мальчик с девочкой закрыли маму на балконе.

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