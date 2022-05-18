Новосибирец повис на балконе на Затулинке — его доставали специальные службы
Мужчина передан врачам
В Новосибирске 18 мая в 9 утра мужчина повис на 12-м этаже на Виктора Уса, 13 на Затулинском жилмассиве.
Как сообщили в АСТ-54, мужчину достаточно быстро затянули в квартиру.
— Сообщение в полицию от жителей поступило. Сотрудниками полиции было организовано прибытие на место. Мужчина был специальными службами возвращен в квартиру и передан врачам, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В управляющей компании, УК «Горский», сообщили, что о происшествии не слышали. В службе МАСС инцидент комментировать отказались.
В Новосибирске 16 мая в 22:53 спасателям МАСС сообщили, что двухлетние мальчик с девочкой закрыли маму на балконе.