В Новосибирской области 19-летний железнодорожный рабочий погиб под тепловозом
Еще один рабочий попал в больницу — следователи возбудили уголовное дело
Ночью 14 мая в Новосибирской области погиб железнодорожный рабочий — вместе с двумя коллегами он попал под тепловоз.
Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, трагедия случилась из-за нарушения правил при ведении работ по демонтажу и укладке железнодорожного полотна, расположенного на 3075-м км пикета 7 перегона Труновское — Кожурла в Убинском районе Новосибирской области.
— Тепловозом ТЭМ-2 было травмировано трое работников ПМС-177 в возрасте от 19 до 36 лет. В результате происшествия 19-летний рабочий скончался на месте, второй мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, третий — от врачебной помощи отказался, — рассказали в СК.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ из-за нарушения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Проверку охраны труда и безопасности движения на железнодорожном транспорте организовали также в транспортной прокуратуре.
В начале мая на железнодорожных путях погиб пенсионер — он споткнулся и попал под поезд.