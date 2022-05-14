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Тема дня19-летний железнодорожник погиб под тепловозом
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В Новосибирской области 19-летний железнодорожный рабочий погиб под тепловозом

Еще один рабочий попал в больницу — следователи возбудили уголовное дело

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Под тепловоз попали трое рабочих, один из них скончался на месте от травм

Под тепловоз попали трое рабочих, один из них скончался на месте от травм

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Ночью 14 мая в Новосибирской области погиб железнодорожный рабочий — вместе с двумя коллегами он попал под тепловоз.

Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, трагедия случилась из-за нарушения правил при ведении работ по демонтажу и укладке железнодорожного полотна, расположенного на 3075-м км пикета 7 перегона Труновское — Кожурла в Убинском районе Новосибирской области.

— Тепловозом ТЭМ-2 было травмировано трое работников ПМС-177 в возрасте от 19 до 36 лет. В результате происшествия 19-летний рабочий скончался на месте, второй мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, третий — от врачебной помощи отказался, — рассказали в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ из-за нарушения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Проверку охраны труда и безопасности движения на железнодорожном транспорте организовали также в транспортной прокуратуре.

В начале мая на железнодорожных путях погиб пенсионер — он споткнулся и попал под поезд.

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