«Сгорели собаки, кошки, и бычок, и свиньи»: репортаж из сибирского города, где пожары уничтожили 201 дом

— Вот здесь пожарные поливали, хотя без толку было поливать, тот дом уже полностью сгорел. А наш дом можно было отстоять, если бы они потушили сарай. Пламя с него перекинулось и за три минуты полностью уничтожило наш дом. Тут вот ворота одни остались. Там не было проблемы подъехать, с двух сторон машина проходит. Если бы этот сарай потушили, все эти дома (Валерий показывает на часть выжженной улицы) можно было бы спасти. Мы сначала лопатами сбивали пламя, закидывали землей, потом за водой стали бегать с ведрами, проливали, но это не помогло. Нас просто проигнорировали — стояли и лили воду на головешки. Все старания были напрасны, — сокрушается Валерий.



По его словам, местным жителям не под силу заново отстроить дома.