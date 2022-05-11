Новосибирца оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию российских военных — он разместил пост в соцсети
Максимальное наказание по этой статье — штраф 50 тысяч рублей
33-летнего жителя Октябрьского района Новосибирска оштрафовали за дискредитацию ВС Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
— Сотрудники полиции выявили в социальной сети на странице одного из популярных сообществ публикацию, дискредитирующую Вооруженные Силы Российской Федерации, — сказано в сообщении.
Был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).
Материалы передали в Октябрьский районный суд Новосибирска. Суд признал новосибирца виновным и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа. Для граждан он составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
В апреле стало известно, что в Новосибирске на десятиклассника завели уголовное дело за фейк о Вооруженных Силах РФ. В полиции и Следственном комитете отказались общаться на эту тему.