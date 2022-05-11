Частный дом вспыхнул в Новосибирске — внутри находится газовый баллон, который невозможно вынести из огня
Пожарные охлаждают опасный предмет
Пожарные не могут вынести газовый баллон из горящего дома в частном секторе Дзержинского района. Чтобы опасный предмет не взорвался, спасателям приходится постоянно охлаждать его.
Первый вызов на улицу Малая Айвазовского в частном секторе Дзержинского района Новосибирска пожарные приняли в 14:08, но когда спасатели спустя восемь минут были на месте, поняли, что пожар очевидцы заметили слишком поздно:
— На момент прибытия первого пожарного подразделения дом полностью в огне, была угроза распространения огня на соседние строения, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. — Примерная площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров.
Спустя полчаса открытое горение удалось ликвидировать, сейчас пожарные ведут проливку обгоревших конструкций и продолжают охлаждать газовый баллон, который не удалось вынести из пылающего строения.
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