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Тема дня«Бои вели без артиллерии». Рассказ ветерана
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22-летняя девушка упала в воду с Октябрьского моста в Новосибирске

Очевидцы сообщили о происшествии в четыре часа утра

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Девушку достали из воды живой и передали врачам

Девушку достали из воды живой и передали врачам

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В Новосибирске спасатели МАСС достали из Оби 22-летнюю девушку. Инцидент произошел сегодня, 9 мая, около четырех часов утра. О произошедшем спасателям сообщили очевидцы.

— На поисково-спасательные работы вышел катер службы и автомобиль со спасателями. Через 5 минут спасатели уже проводили поисковые работы на акватории реки. Девушка была обнаружена в воде, поднята на катер и доставлена к берегу в районе Михайловской набережной, — говорится в сообщении группы «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте».

На эвакуационном щите спасатели передали девушку врачам скорой помощи.

В Новосибирске возле Димитровского моста, в районе пожарного причала, 23 марта 2022 года утром под лед провалился рыбак. Его крики услышали очевидцы.

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