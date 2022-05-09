22-летняя девушка упала в воду с Октябрьского моста в Новосибирске

В Новосибирске спасатели МАСС достали из Оби 22-летнюю девушку. Инцидент произошел сегодня, 9 мая , около четырех часов утра. О произошедшем спасателям сообщили очевидцы.



— На поисково-спасательные работы вышел катер службы и автомобиль со спасателями. Через 5 минут спасатели уже проводили поисковые работы на акватории реки. Девушка была обнаружена в воде, поднята на катер и доставлена к берегу в районе Михайловской набережной, — говорится в сообщении группы «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте».