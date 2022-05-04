На западе Украины автобус столкнулся с бензовозом. Погибли 27 человек
В результате ДТП машины загорелись
На западе Украины произошло ДТП с участием бензовоза, пассажирского автобуса и микроавтобуса. Известно о 27 погибших.
Местом трагедии стала трасса Киев — Чоп в Ровненской области. Машины столкнулись 3 мая около 19:30 по Москве; потушить пожар удалось к 20:35. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
— Произошло столкновение автобуса с бензовозом с последующим возгоранием транспортных средств, — рассказали в ведомстве.
Изначально сообщалось о 16 погибших. Позднее Антон Геращенко, советник главы МВД Украины, уточнил, что их число выросло до 27.
— Из 38 пассажиров автобуса уцелело лишь 12 человек. Выжил, но в тяжелом состоянии находится водитель бензовоза, — написал Геращенко.
27-м погибшим стал водитель микроавтобуса Mercedes Vito. По информации Геращенко, именно он стал виновником «самой масштабной трагедии на дорогах Украины за последнее десятилетие».
Точные причины ДТП пока не известны.