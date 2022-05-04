На западе Украины автобус столкнулся с бензовозом. Погибли 27 человек

На западе Украины произошло ДТП с участием бензовоза, пассажирского автобуса и микроавтобуса. Известно о 27 погибших.



Местом трагедии стала трасса Киев — Чоп в Ровненской области. Машины столкнулись 3 мая около 19:30 по Москве; потушить пожар удалось к 20:35. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

— Произошло столкновение автобуса с бензовозом с последующим возгоранием транспортных средств, — рассказали в ведомстве.