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Массовое ДТП с погибшим произошло на трассе в Кузбассе из-за горящих полей

Очевидцы сообщают как минимум о пяти столкнувшихся машинах

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На месте работают спасатели

На месте работают спасатели

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28 апреля аварии с участием 8 автомобилей произошла в Беловском округе Кемеровской области, где вблизи трассы загорелась трава, сообщает NGS42.RU. Один человек погиб

— На трассе Кемерово — Новокузнецк горят поля, плохая видимость, после поселка Инской авария. Движение парализовано, — пишут очевидцы в соцсетях.

В пресс-службе Главного управления МВД по Кемеровской области корреспонденту NGS42.RU

подтвердили, что причиной аварий стала задымленность проезжей части.

Предварительно установлено, что на 117-м километре дороги между Ленинск-Кузнецком и Новокузнецком произошло столкновение четырех машин, ехавших в сторону южной агломерации.

— В результате один человек погиб, один получил травмы различной степени тяжести. Кроме того, примерно в то же время столкнулись еще четыре транспортных средства, двигавшихся в противоположном направлении, по другой стороне дороги, — сообщает полиция.

Машинам причинен материальный ущерб, сумма которого будет установлена после выяснения всех причин произошедшего.

Вместе с тем в пресс-службе главка МЧС по Кузбассу NGS42.RU уточнили: сотрудники ведомства проводили на месте ДТП деблокировку погибшего. Параллельно специалисты работают на тушении травы.

Также в пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что по факту произошедшей аварии началась проверка. На место отправился Беловского района Алексей Редькин.

На кадрах виден дым от пожаров на полях

На кадрах виден дым от пожаров на полях

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В районах Новосибирской области с 27 по 29 апреля сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, в это время увеличен риск возникновения очагов природных пожаров.

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