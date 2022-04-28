Массовое ДТП с погибшим произошло на трассе в Кузбассе из-за горящих полей
Очевидцы сообщают как минимум о пяти столкнувшихся машинах
28 апреля аварии с участием 8 автомобилей произошла в Беловском округе Кемеровской области, где вблизи трассы загорелась трава, сообщает NGS42.RU. Один человек погиб
— На трассе Кемерово — Новокузнецк горят поля, плохая видимость, после поселка Инской авария. Движение парализовано, — пишут очевидцы в соцсетях.
В пресс-службе Главного управления МВД по Кемеровской области корреспонденту NGS42.RU
подтвердили, что причиной аварий стала задымленность проезжей части.
Предварительно установлено, что на 117-м километре дороги между Ленинск-Кузнецком и Новокузнецком произошло столкновение четырех машин, ехавших в сторону южной агломерации.
— В результате один человек погиб, один получил травмы различной степени тяжести. Кроме того, примерно в то же время столкнулись еще четыре транспортных средства, двигавшихся в противоположном направлении, по другой стороне дороги, — сообщает полиция.
Машинам причинен материальный ущерб, сумма которого будет установлена после выяснения всех причин произошедшего.
Вместе с тем в пресс-службе главка МЧС по Кузбассу NGS42.RU уточнили: сотрудники ведомства проводили на месте ДТП деблокировку погибшего. Параллельно специалисты работают на тушении травы.
Также в пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что по факту произошедшей аварии началась проверка. На место отправился Беловского района Алексей Редькин.
В районах Новосибирской области с 27 по 29 апреля сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, в это время увеличен риск возникновения очагов природных пожаров.