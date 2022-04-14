Фельдшер обманным путем получила
750 тысяч рублей от государства. Теперь ей грозит 6 лет тюрьмы
Деньги девушка уже потратила
25-летняя фельдшер скорой помощи из Кыштовского района Новосибирской области обманным путем получила 750 тысяч рублей по госпрограмме. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области.
Девушку обвиняют в преступлении, классифицируемом по
Следователи установили, что в декабре 2020 года фельдшер скорой медицинской помощи получила единовременную выплату по государственной программе «Развитие здравоохранения». Для этого она предоставила в Минздрав НСО фиктивную справку. При этом права на эту выплату она не имела, поскольку постоянно проживала на территории района по месту регистрации. Полученными деньгами медик распорядилась по собственному усмотрению.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кыштовский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по этой статье —
Деяние, совершенное по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
В марте мы сообщали, что житель Новосибирска украл почти миллион рублей с карты своей возлюбленной. Он перевел деньги с карты подруги на несколько счетов.