Фельдшер обманным путем получила 750 тысяч рублей от государства. Теперь ей грозит 6 лет тюрьмы

25-летняя фельдшер скорой помощи из Кыштовского района Новосибирской области обманным путем получила 750 тысяч рублей по госпрограмме. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области.



Девушку обвиняют в преступлении, классифицируемом по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, в крупном размере).

Следователи установили, что в декабре 2020 года фельдшер скорой медицинской помощи получила единовременную выплату по государственной программе «Развитие здравоохранения». Для этого она предоставила в Минздрав НСО фиктивную справку. При этом права на эту выплату она не имела, поскольку постоянно проживала на территории района по месту регистрации. Полученными деньгами медик распорядилась по собственному усмотрению.