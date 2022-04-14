Рядом с многоэтажкой на Зорге найден труп
16-летнего подростка
Новосибирские следователи устанавливают обстоятельства гибели парня
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Утром в четверг, 14 апреля, во дворе двенадцатиэтажного дома по Зорге обнаружили труп подростка. В полиции эту информацию не комментируют.
— Устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетнего. Погибшему было 16 лет, — сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
Дежурный службы 112 сообщил, что вызовов на горячий номер не поступало. По данным очевидцев, подписчиков группы «АСТ-54», на месте происшествия работают сотрудники различных служб.
Девушка из Новосибирска 3 апреля попыталась спуститься по простыням вниз из окна многоэтажки на «Чистой слободе», но сорвалась и попала в больницу.