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Девушка пыталась спуститься на простынях вниз и сорвалась

Сейчас она находится в больнице

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Полиция разбирается в произошедшем

Полиция разбирается в произошедшем

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Девушка попыталась спуститься на простынях вниз, сорвалась и попала в больницу в Новосибирске. Инцидент произошел сегодня, 3 апреля, ночью на Чистой Слободе.

В полицию сообщение о произошедшем поступило около 04:00.

— В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о травмировании женщины 1992 года рождения. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В диспетчерской управляющей компании «Чистая Слобода» сообщили, что по телефону «некомпетентно» давать такие комментарии, и попросили корреспондента НГС подъехать лично в офис.

В феврале ночью из окна 15-этажного дома по адресу Высоцкого, 49 выпал человек. От полученных травм он скончался на месте.

больницаупала с высоты
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