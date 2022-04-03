Девушка пыталась спуститься на простынях вниз и сорвалась

Девушка попыталась спуститься на простынях вниз, сорвалась и попала в больницу в Новосибирске. Инцидент произошел сегодня, 3 апреля, ночью на Чистой Слободе.
В полицию сообщение о произошедшем поступило около 04:00.
— В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о травмировании женщины 1992 года рождения. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В диспетчерской управляющей компании «Чистая Слобода» сообщили, что по телефону «некомпетентно» давать такие комментарии, и попросили корреспондента НГС подъехать лично в офис.
В феврале ночью из окна 15-этажного дома по адресу Высоцкого, 49 выпал человек. От полученных травм он скончался на месте.