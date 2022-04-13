Директору батутного центра, где пострадали больше 10 детей, дали условный срок и 100 тысяч штрафа
Второго руководителя центра «Эверси» еще судят
В Новосибирске суд вынес приговор директору батутного центра Eversi («Эверси») Андрею Кожевникову. Мужчина получил два года условного наказания с испытательным сроком 1,5 года. Также Кожевников должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.
Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору батутного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Следствие установило, что в 2014–2016 годах подсудимый организовал батутный центр «Эверси» (ООО «Скайзон») в Железнодорожном районе Новосибирска. Центр проводил занятия по прыжкам на батуте за деньги. Занятия проводили инструкторы-консультанты, не имеющие соответствующей спортивной и профессиональной квалификации, имеющих низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности.
В результате с декабря 2016 года по декабрь 2017 года при посещении батутного центра 11 детей получили телесные повреждения (компрессионные переломы позвонков, ушибы).
От общения с корреспондентом НГС Андрей Кожевников отказался.
Уголовное дело в отношении другого руководителя батутного центра «Эверси» — Александра Полянского — еще рассматривается, уточнила Екатерина Петрушина. Его обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Полянский в качестве индивидуального предпринимателя организовал тренировки на батутах в центре Eversi, которые проводили инструкторы-консультанты, не имеющие соответствующей спортивной и профессиональной квалификации. По этому делу пострадавшими признаны три ребенка.
В 2018 году директор Eversi продал центр другому предпринимателю, который продолжил предоставлять услуги по проведению занятий на батутах. С 2016 по 2018 год 13 несовершеннолетних получили травмы во время посещения батутного центра.
По данным сервиса «Контур.Фокус», батутный центр Eversi (ООО «Скайзон») открылся в ноябре 2014 года и был ликвидирован в сентябре 2018 года. На конец 2017 года баланс компании составил 338 тысяч рублей, выручка — 9,5 миллиона рублей, чистый убыток — 314 тысяч рублей.
Как мы сообщали ранее, один из инцидентов произошел в мае 2017 года. Родители привезли в батутный центр группу 10-летних детей для празднования дня рождения. Инструктор показал им, как нужно прыгать. После повторения прыжков у детей заболела спина. Прокуратура, изучив договор родителей с центром, обнаружила, что руководство спортивного центра «снимает с себя ответственность за причинение вреда здоровью, полученного вследствие выполнения упражнений на спортивных снарядах».