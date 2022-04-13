Директору батутного центра, где пострадали больше 10 детей, дали условный срок и 100 тысяч штрафа

В Новосибирске суд вынес приговор директору батутного центра Eversi («Эверси») Андрею Кожевникову. Мужчина получил два года условного наказания с испытательным сроком 1,5 года. Также Кожевников должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.



Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору батутного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).