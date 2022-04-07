СЕЙЧАС +0°С
Пробки 5/10
usd 82.60
eur 90.60
Тема дняКак новые дороги (не) пережили зиму
Все новости
Все новости

Пожар вспыхнул в многоэтажке на Беловежской — у дома собрались машины МЧС

Хозяйку горевшей квартиры осмотрели медики

2 251
5Обсудить

Поделиться

Горела квартира на <nobr class="_">5-м</nobr> этаже

Горела квартира на 5-м этаже

Поделиться

Вечером 6 апреля в 10-этажном доме на Беловежской, 12 вспыхнул пожар. У дома собрались машины МЧС.

Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о задымлении в подъезде поступило в службу в 21:13. Спасатели выехали на место и обнаружили плотное задымление на 4-м этаже.

— В течение 11 минут после прибытия сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в квартире. Горели домашние вещи и мебель на кухне на предварительной площади 6 кв. м. После чего пожарные провели контрольную проверку квартиры на наличие скрытых очагов горения и дымоудаление в подъезде, — рассказали в МЧС.

Внутри горящей квартиры никого не было — до прибытия МЧС из здания выбежали 5 человек.

— Хозяйка горящей квартиры находилась у соседей. После осмотра медиков в госпитализации не нуждалась. Информация о пострадавших не поступала, — добавили в МЧС.

До прибытия спасателей из дома эвакуировались <nobr class="_">5 человек</nobr>

До прибытия спасателей из дома эвакуировались 5 человек

Поделиться

Пожар потушили за <nobr class="_">11 минут</nobr>

Пожар потушили за 11 минут

Поделиться

Утром 5 марта в центре Новосибирска загорелось здание. Пожар начался в доме по адресу Ядринцевская, 16. Тогда машины МЧС перекрыли улицу, чтобы потушить возгорание.

МЧСпожар
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2