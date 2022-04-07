Пожар вспыхнул в многоэтажке на Беловежской — у дома собрались машины МЧС

Вечером 6 апреля в 10-этажном доме на Беловежской, 12 вспыхнул пожар. У дома собрались машины МЧС.
Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о задымлении в подъезде поступило в службу в 21:13. Спасатели выехали на место и обнаружили плотное задымление на
— В течение 11 минут после прибытия сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в квартире. Горели домашние вещи и мебель на кухне на предварительной площади
Внутри горящей квартиры никого не было — до прибытия МЧС из здания выбежали 5 человек.
— Хозяйка горящей квартиры находилась у соседей. После осмотра медиков в госпитализации не нуждалась. Информация о пострадавших не поступала, — добавили в МЧС.
Утром 5 марта в центре Новосибирска загорелось здание. Пожар начался в доме по адресу Ядринцевская, 16. Тогда машины МЧС перекрыли улицу, чтобы потушить возгорание.