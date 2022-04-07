Пожар вспыхнул в многоэтажке на Беловежской — у дома собрались машины МЧС

Вечером 6 апреля в 10-этажном доме на Беловежской, 12 вспыхнул пожар. У дома собрались машины МЧС.

Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о задымлении в подъезде поступило в службу в 21:13. Спасатели выехали на место и обнаружили плотное задымление на 4-м этаже.