В центре Новосибирска горит здание — улица перекрыта машинами МЧС

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В пресс-службе МЧС по Новосибирской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 09:25.



— Через четыре минуты первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. В это время из квартиры со второго этажа шел дым. В ходе разведки в подъезде обнаружено плотное задымление. Одновременно с тушением пожара сотрудники МЧС России осуществляли эвакуацию жителей соседних квартир (количество людей уточняется). В горящей квартире людей не обнаружено, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.



В течение 13 минут сотрудниками МЧС ликвидировано открытое горение. По оперативным данным, горели домашние вещи и мебель на предварительной площади 24 квадратных метров.



— Информация о пострадавших не поступала. Всего на происшествие реагировали около 30 человек и 9 единиц техники. В настоящий момент сотрудники МЧС России при помощи тепловизоров проверяют квартиру на наличие скрытых очагов горения, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

