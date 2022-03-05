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В центре Новосибирска горит здание — улица перекрыта машинами МЧС

Загорелась квартира на втором этаже

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Пожар начался утром 5 марта

Пожар начался утром 5 марта

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В Новосибирске утром 5 марта в центре загорелось здание. Пожар начался в доме по адресу Ядринцевская, 16. На месте работают сотрудники МЧС.

Как передает корреспондент НГС, горит квартира на втором этаже.

К 10 часам пожар практически потушен

К 10 часам пожар практически потушен

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Как сообщают читатели НГС, улица от Мичурина до Красного проспекта перекрыта. На месте работают пожарные.

Утром 3 марта в Кировском районе Новосибирска случился пожар в 17-этажном доме. Из здания эвакуировали 4 человека, еще 8 выбежали сами.

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В пресс-службе МЧС по Новосибирской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 09:25.

— Через четыре минуты первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. В это время из квартиры со второго этажа шел дым. В ходе разведки в подъезде обнаружено плотное задымление. Одновременно с тушением пожара сотрудники МЧС России осуществляли эвакуацию жителей соседних квартир (количество людей уточняется). В горящей квартире людей не обнаружено, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

В течение 13 минут сотрудниками МЧС ликвидировано открытое горение. По оперативным данным, горели домашние вещи и мебель на предварительной площади 24 квадратных метров.

— Информация о пострадавших не поступала. Всего на происшествие реагировали около 30 человек и 9 единиц техники. В настоящий момент сотрудники МЧС России при помощи тепловизоров проверяют квартиру на наличие скрытых очагов горения, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

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