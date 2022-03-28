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Девушка устроила стрельбу в детском саду Красноярска

Они принесла с собой ружье в здание

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Девушку доставили в отделение полиции

Девушку доставили в отделение полиции

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Сегодня, 28 марта, 20-летняя девушка зашла в детский сад в Красноярске и выстрелила из ружья в стену.

Как рассказал начальник красноярского МВД Геннадий Березин, девушка свободно прошла в здание. Оружие она принесла с собой, пишет NGS24.RU. Один из сотрудников сада смог задержать девушку и удерживал ее до приезда полиции.

На месте работают следователи. Девушку задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник NGS24.RU сообщил, что всё произошло в детском саду № 31 на улице Менжинского. В результате стрельбы никто не пострадал. Также источники сообщают, что девушка находилась в неадекватном состоянии. Официально пока это не подтверждается, она еще не проходила медосвидетельствование. Также нам стало известно, что девушка хотела устроиться в детский сад, чтобы ухаживать за особенными детьми, но в ее услугах не было необходимости.

По информации Telegram-канала «Борус», ружье, с которым пришла девушка, было зарегистрировано на нее. Она приходила в детский сад за несколько дней до стрельбы и пыталась устроиться на работу, чтобы работать с ребенком в коррекционной группе. Воспитанник не посещал занятия, поэтому девушка осталась без работы. Также «Борус» передает, что девушка кричала о том, что труд женщины в таких учреждениях не ценится.

В самом детском саду не ответили на телефонный звонок журналиста НГС.

В начале марта пьяный сибиряк устроил стрельбу из окна в поселке под Новосибирском. После этого мужчина вышел погулять, и его задержали.

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