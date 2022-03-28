Девушка устроила стрельбу в детском саду Красноярска

Сегодня, 28 марта, 20-летняя девушка зашла в детский сад в Красноярске и выстрелила из ружья в стену.
Как рассказал начальник красноярского МВД Геннадий Березин, девушка свободно прошла в здание. Оружие она принесла с собой, пишет NGS24.RU. Один из сотрудников сада смог задержать девушку и удерживал ее до приезда полиции.
На месте работают следователи. Девушку задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Источник NGS24.RU сообщил, что всё произошло в детском саду
По информации Telegram-канала «Борус», ружье, с которым пришла девушка, было зарегистрировано на нее. Она приходила в детский сад за несколько дней до стрельбы и пыталась устроиться на работу, чтобы работать с ребенком в коррекционной группе. Воспитанник не посещал занятия, поэтому девушка осталась без работы. Также «Борус» передает, что девушка кричала о том, что труд женщины в таких учреждениях не ценится.
В самом детском саду не ответили на телефонный звонок журналиста НГС.
В начале марта пьяный сибиряк устроил стрельбу из окна в поселке под Новосибирском. После этого мужчина вышел погулять, и его задержали.