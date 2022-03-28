Девушка устроила стрельбу в детском саду Красноярска

На месте работают следователи. Девушку задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Источник NGS24.RU сообщил, что всё произошло в детском саду № 31 на улице Менжинского. В результате стрельбы никто не пострадал. Также источники сообщают, что девушка находилась в неадекватном состоянии. Официально пока это не подтверждается, она еще не проходила медосвидетельствование. Также нам стало известно, что девушка хотела устроиться в детский сад, чтобы ухаживать за особенными детьми, но в ее услугах не было необходимости.