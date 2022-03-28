Сибирячка заметила мужчину без сознания на крыше супермаркета — ему потребовалась помощь спасателей

Днем в воскресенье, 27 марта, жительница Калининского района Новосибирска заметила из окна дома мужчину, который лежал на крыше супермаркета без сознания. Снимать его пришлось спасателям.
Женщина обратила внимание на мужчину около 11:30. В 12:10 она позвонила спасателям и рассказала, что из окна своего дома уже 40 минут наблюдает, как на крыше супермаркета лежит мужчина без движения. При этом еще один мужчина чистит там снег, не обращая внимания на напарника.
На место выехал экипаж спасателей. Приехав на место, к улице 25 лет Октября, они выяснили следующее:
— Двое мужчин чистили снег на крыше одноэтажного здания магазина. Один из них прилег отдохнуть на крыше, пока его товарищ продолжил убирать снег. Спасатели не смогли привести мужчину в адекватное состояние и приняли решение спустить его с крыши, чтобы передать бригаде врачей скорой помощи, — рассказали спасатели МАСС.
Для этого мужчину положили на лотковые жесткие носилки и с помощью альпснаряжения и лестницы аккуратно спустили вниз. Там его передали врачам и сотрудникам полиции.
— К высотным работам допускаются аттестованные специалисты, наиболее подготовленные и имеющие специальный допуск. Употребление алкогольных или наркотических веществ при работе на высоте не допустимо и является грубейшим нарушением техники безопасности, — напомнили спасатели.
Зимой 2021 года новосибирские спасатели помогли паре пьяных новосибирцев, которые ночью застряли на снегоходе на льду Оби.