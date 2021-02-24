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Спасатели помогли пьяной паре новосибирцев, которые в полночь застряли на снегоходе на Оби

Сибиряки отказались бросать неисправную технику

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На помощь паре спасатели потратили почти два часа

На помощь паре спасатели потратили почти два часа

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В Новосибирске сегодня ночью спасателям пришлось буксировать со льда Оби двух новосибирцев. Вызов поступил в 00:25.

— Позвонил мужчина и сообщил, что они с супругой катались на снегоходе в районе пляжа «Наутилус». Снегоход сломался, они не могут передвигаться, начинают замерзать, бросать технику на пляже они не хотят, просят помощи спасателей, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Спасатели нашли пару на льду.

— В обозначенном по телефону месте на пляже «Наутилус» действительно были обнаружены мужчина и женщина 1982 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. Снегоход был отбуксирован спасателями до КПП стройки моста, мужчина и женщина отогреты в машине спасателей. Был вызван эвакуатор для эвакуации снегохода, — добавили спасатели.

На помощь паре они потратили почти два часа.

21 февраля одному из трех участников заплыва через Обь в месте, где река не замерзает, потребовалась помощь спасателей.

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Обьснегоходспасатели МАСС
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