Спасатели помогли пьяной паре новосибирцев, которые в полночь застряли на снегоходе на Оби

В Новосибирске сегодня ночью спасателям пришлось буксировать со льда Оби двух новосибирцев. Вызов поступил в 00:25.

— Позвонил мужчина и сообщил, что они с супругой катались на снегоходе в районе пляжа «Наутилус». Снегоход сломался, они не могут передвигаться, начинают замерзать, бросать технику на пляже они не хотят, просят помощи спасателей, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Спасатели нашли пару на льду.

— В обозначенном по телефону месте на пляже «Наутилус» действительно были обнаружены мужчина и женщина 1982 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. Снегоход был отбуксирован спасателями до КПП стройки моста, мужчина и женщина отогреты в машине спасателей. Был вызван эвакуатор для эвакуации снегохода, — добавили спасатели.