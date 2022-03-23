В Новосибирске неизвестные убивают голубей и разрисовывают кровью стены

В Новосибирске неизвестные убивают голубей и оставляют кровью надписи. Это длится уже около месяца. Всё это время жильцы многоэтажного дома на улице Бориса Богаткова, 270 в Дзержинском районе не смогли поймать нарушителя.
— Живодеры-художники убивают и рисуют телами голубей вот такие рисунки, жители боятся отпускать на улицу детей, — сообщили НГС местные жители.
В полиции рассказали, что в курсе ситуации.
— Заявление по данному факту в полицию поступало. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По факту жестокого обращения с животными, — сообщили в пресс-службе регионального МВД.
В марте в Новосибирске разгорелся скандал из-за пожилого метиса той-терьера. Собака потерялась 15 марта, ее нашла в подъезде девушка и забрала себе.