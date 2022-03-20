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Сибирячка забрала потерявшегося 14-летнего той-терьера Джоника из подъезда — хозяйка обратилась в полицию

Собака убежала во время прогулки, но потом вернулась в подъезд

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Джоник убежал на прогулке, но вернулся домой

Джоник убежал на прогулке, но вернулся домой

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В Советском районе Новосибирска разгорелся скандал из-за пожилого метиса той-терьера. Собака потерялась 15 марта, ее нашла в подъезде девушка и забрала. С тех пор, где находится Джоник — неизвестно.

Как рассказала корреспонденту НГС владелица собаки Майя, она в 07:30 вывела на прогулку своего любимца и отпустила с поводка. В итоге собака убежала.

— Допустим, да, я даю свободу тем животным, которые у меня живут. Джон живет 14 лет. Допустим, отпускаю с поводка, когда гуляю. Я подумала, что уже гон прошел и он никуда не убежит. Отпустила с поводка. В 08:03 у меня едет служебный автобус до работы. В 07:40 он убежал, я его еще немножко поискала, потом мне надо было на служебный автобус. Поскольку у нас такие случаи уже бывали, что он приходил сам домой, его соседи все знают, сами открывают, — объяснила владелица собаки Майя. — Я не могу отпроситься с работы.

Она объяснила, что Джоник вернулся домой, уселся на коврик около двери, откуда его и забрала девушка Марина. Об этом ей стало известно из записки, которую оставили в дверях. Что случилось дальше с собакой и где Джоник находится сейчас — неизвестно. Как объяснила женщина, они с семьей пытаются найти любимца, но точной информации им никто не дает.

— Пусть вернут собаку, — добавила Майя. — Он уже не убежит, теперь уже буду гулять на поводке.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Расходы на содержание собаки за это время она обещает компенсировать тем, кто заботился всё это время о Джонике.

Во время подготовки материала в редакцию обращались две дочери и племянница Майи, которые предоставляли разную информацию о произошедшем и то просили опубликовать новость, то требовали отменить выход публикации. В новости оставлен рассказ только владелицы собаки.

— Есть обращение в отдел полиции № 10 «Советский». 16 марта обратилась с заявлением местная жительница по факту пропажи собаки. В настоящее время по данному факту проводится проверка участковым уполномоченным. Выясняются обстоятельства произошедшего, — ответили на запрос корреспондента НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.

Корреспондент НГС попросила девушку, которая забрала Джоника, рассказать, что произошло и где сейчас находится собака. Она сказала, что готова общаться только письменно и ответит в течение дня, не уточнив время.

В 2019 году история другой дворняги — Жорика — всколыхнула весь Новосибирск. Он потерялся и попал к зоозащитнице Анне Стародуб. Несмотря на то что хозяева пса нашлись, девушка решила отдать собаку в другую семью. По ее мнению, пожилая хозяйка Жорика плохо о нём заботилась: не водила на поводке, кормила обычной едой и не стригла когти. Новосибирцы возмутились поведением зоозащитницы, в итоге пса всё-таки вернули домой. Через год после резонансной истории корреспонденты НГС навестили Жорика.

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