Сибирячка забрала потерявшегося 14-летнего той-терьера Джоника из подъезда — хозяйка обратилась в полицию

В Советском районе Новосибирска разгорелся скандал из-за пожилого метиса той-терьера. Собака потерялась
Как рассказала корреспонденту НГС владелица собаки Майя, она в 07:30 вывела на прогулку своего любимца и отпустила с поводка. В итоге собака убежала.
— Допустим, да, я даю свободу тем животным, которые у меня живут. Джон живет
Она объяснила, что Джоник вернулся домой, уселся на коврик около двери, откуда его и забрала девушка Марина. Об этом ей стало известно из записки, которую оставили в дверях. Что случилось дальше с собакой и где Джоник находится сейчас — неизвестно. Как объяснила женщина, они с семьей пытаются найти любимца, но точной информации им никто не дает.
— Пусть вернут собаку, — добавила Майя. — Он уже не убежит, теперь уже буду гулять на поводке.
Женщина обратилась с заявлением в полицию. Расходы на содержание собаки за это время она обещает компенсировать тем, кто заботился всё это время о Джонике.
Во время подготовки материала в редакцию обращались две дочери и племянница Майи, которые предоставляли разную информацию о произошедшем и то просили опубликовать новость, то требовали отменить выход публикации. В новости оставлен рассказ только владелицы собаки.
— Есть обращение в отдел полиции
Корреспондент НГС попросила девушку, которая забрала Джоника, рассказать, что произошло и где сейчас находится собака. Она сказала, что готова общаться только письменно и ответит в течение дня, не уточнив время.
В 2019 году история другой дворняги — Жорика — всколыхнула весь Новосибирск. Он потерялся и попал к зоозащитнице Анне Стародуб. Несмотря на то что хозяева пса нашлись, девушка решила отдать собаку в другую семью. По ее мнению, пожилая хозяйка Жорика плохо о нём заботилась: не водила на поводке, кормила обычной едой и не стригла когти. Новосибирцы возмутились поведением зоозащитницы, в итоге пса всё-таки вернули домой. Через год после резонансной истории корреспонденты НГС навестили Жорика.