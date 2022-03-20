Сибирячка забрала потерявшегося 14-летнего той-терьера Джоника из подъезда — хозяйка обратилась в полицию

В Советском районе Новосибирска разгорелся скандал из-за пожилого метиса той-терьера. Собака потерялась 15 марта , ее нашла в подъезде девушка и забрала. С тех пор, где находится Джоник — неизвестно.

Как рассказала корреспонденту НГС владелица собаки Майя, она в 07:30 вывела на прогулку своего любимца и отпустила с поводка. В итоге собака убежала.